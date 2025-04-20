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Сколько будет стоить первый белорусский электромобиль?

  • 20.04.2025, 21:02
Сколько будет стоить первый белорусский электромобиль?

Презентовать его планируют в мае.

Массовое производство первого отечественного электромобиля начнется в 2026 году, рассказал гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский в эфире СТВ.

Испытания пяти опытных образцов уже заканчиваются. Все они на 70% сделаны из отечественных компонентов. Электродвигатель произвел «Могилевлифтмаш», силовую электронику — завод «Измеритель», аккумуляторные батареи — «Первая аккумуляторная компания».

Новый кроссовер планируют презентовать в мае.

Приступить к узловой сборке первых машин на электричестве планируют во втором квартале 2025 года. Первый отечественный электромобиль, рассчитывают, будет стоить не дороже $30 тысяч.

В планах также создать гибриды и авто на метане.

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