Сколько будет стоить первый белорусский электромобиль?
- 20.04.2025, 21:02
Презентовать его планируют в мае.
Массовое производство первого отечественного электромобиля начнется в 2026 году, рассказал гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский в эфире СТВ.
Испытания пяти опытных образцов уже заканчиваются. Все они на 70% сделаны из отечественных компонентов. Электродвигатель произвел «Могилевлифтмаш», силовую электронику — завод «Измеритель», аккумуляторные батареи — «Первая аккумуляторная компания».
Новый кроссовер планируют презентовать в мае.
Приступить к узловой сборке первых машин на электричестве планируют во втором квартале 2025 года. Первый отечественный электромобиль, рассчитывают, будет стоить не дороже $30 тысяч.
В планах также создать гибриды и авто на метане.