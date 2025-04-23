Россия перестала платить пенсии своим гражданам в Латвии 2 23.04.2025, 10:43

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Выплат нет уже два месяца.

В Латвии сообщили, что Россия задерживает перевод средств, предназначенных на пенсионные выплаты резидентам Латвии, которые получают российские пенсии, и обратились за официальными объяснениями.

Об этом сообщает Delfi.

Государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс рассказал, что пока Латвия получила только один транш средств из РФ на пенсии российским пенсионерам – около 21 тысячи евро, тогда как полная сумма для выплат российских пенсий за первый квартал 2025 года составляет 3,5 млн евро.

На конец 2024 года в Латвии было 9700 получателей российских пенсий.

Чиновник отметил, что «портрет» этих людей не однороден – часть до сих пор работают, часть получают пенсию и от Латвии, и от России, и только для небольшой части российская пенсия является единственным источником дохода. Алликс сказал, что если из-за задержки выплаты людям не хватает денег на самое необходимое, следует обращаться в местные органы власти за помощью.

Еще в середине апреля Государственное агентство социального страхования Латвии направило официальный запрос в Россию относительно отсутствия перевода на выплату пенсий, передало обновленный список получателей пенсий и попросило объяснений по ситуации.

Российская сторона должна была бы перевести эти средства еще в феврале, а в мае наступает срок для перевода следующего транша на пенсии – уже за второй квартал года.

Латвия администрирует выплату российских пенсий российским пенсионерам в Латвии по двустороннему соглашению о сотрудничестве в сфере социальной защиты от 2011 года. По этому документу, Россия должна переводить средства, предназначенные для латвийских получателей, во втором месяце каждого квартала года.

Похожая ситуация с задержкой перевода уже была в 2023 году.

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