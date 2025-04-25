Оборонные расходы стран НАТО в 2024 году выросли на 19% 25.04.2025, 8:44

Наиболее высокими эти показатели были у Польши, Эстонии и Латвии.

Расходы стран НАТО на оборону в 2024 году выросли на 19% по сравнению с предшествовавшим годом, а в 22 из 32 стран-членов альянса они достигли минимального рекомендованного уровня в размере двух процентов своего валового внутреннего продукта.

Такие цифры были опубликованы в ежегодном отчете Североатлантического альянса, сообщила новостная служба Deutsche Welle.

Еще в 2023 году не менее 2% ВВП тратили на оборону лишь 11 стран-членов НАТО.

Большинство европейских стран значительно увеличили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Германия, имеющая крупнейшую экономику среди европейских стран-членов альянса, в 2024 году потратила на оборону 2,1% ВВП, что на 0,44 процентного пункта выше показателя 2023 года. Наиболее высокими в 2024 году такие расходы были у Польши (4,07%), Эстонии (3,41%) и Латвии (3,39%). В целом траты европейских стран-членов НАТО и Канады на оборону в прошлом году выросли более чем на 19 процентов, говорится в отчете. Расходы США на оборону в 2024 году составили 3,39% ВВП.

Целевого показателя в 2% не достигли Бельгия, Канада, Хорватия, Италия, Люксембург, Черногория, Португалия, Словения и Испания. 22 апреля Испания объявила о намерении увеличить в 2025 году расходы на оборону до 2% ВВП. Португалия, Бельгия и Люксембург тоже пообещали приложить дополнительные усилия для достижения такого показателя. Член НАТО Исландия не имеет собственных вооруженных сил и, следовательно, у нее нет оборонного бюджета.

В преддверии саммита альянса, который состоится в конце июня в Гааге, президент США Дональд Трамп требует от партнеров по НАТО увеличить их оборонные бюджеты до 5% ВВП. Власти многих стран, в том числе Германии, считают эту цель недостижимой.

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