Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились

Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились9
- 25.04.2025, 18:29
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Встреча продлилась примерно три часа.
Диктатор России Владимир Путин и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф завершили переговоры. Встреча продлилась примерно три часа.
Согласно кадрам со встречи, которые распространил Кремль, в переговорах также участвовали помощник российского правителя Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С последним Уиткофф встретился до этого отдельно.
Ушаков отметил, что у переговоров был «конструктивный» и «весьма полезный характер». По его словам, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.
Спецпредставитель Дональда Трампа прилетел в Москву утром 25 апреля. До этого Уиткофф и Путин встречались трижды: 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге. По результатам последней встречи Песков подтвердил, что Путин и Уиткофф обсуждали «аспекты украинского урегулирования», но предупредил — тема «весьма сложная» и ждать результатов «моментально» не стоит.