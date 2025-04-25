Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились 9 25.04.2025, 18:29

3,462

Встреча продлилась примерно три часа.

Диктатор России Владимир Путин и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф завершили переговоры. Встреча продлилась примерно три часа.

Согласно кадрам со встречи, которые распространил Кремль, в переговорах также участвовали помощник российского правителя Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С последним Уиткофф встретился до этого отдельно.

Ушаков отметил, что у переговоров был «конструктивный» и «весьма полезный характер». По его словам, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Спецпредставитель Дональда Трампа прилетел в Москву утром 25 апреля. До этого Уиткофф и Путин встречались трижды: 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге. По результатам последней встречи Песков подтвердил, что Путин и Уиткофф обсуждали «аспекты украинского урегулирования», но предупредил — тема «весьма сложная» и ждать результатов «моментально» не стоит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com