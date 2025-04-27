Военная экономика РФ посыпалась 4 Вячеслав Ширяев

27.04.2025, 13:47

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Доклады с мест поражают масштабами падения.

Рецессия началась не только в гражданских секторах российской экономики, но и в военных. Даже производство всего электронного и оптического (основа современной войны — дроны, прицелы, РЛС) начало падать. В I квартале производство гражданской продукции снижалось на 0,8% в месяц (с учетом сезонности), в том числе в марте – на 1,1%, оценивают эксперты ЦМАКП (главного правительственного аналитического центра, возглавляемого братом министра обороны Белоусова).

Отдельные доклады с мест поражают масштабами падения выпуска, а в продовольственной сфере — даже пугают перспективами дефицита еды (как с картофелем уже случилось):

В Орловской области ускорилось падение промышленного производства. Соответствующий индекс за первые два месяца 2025 года составил 95,5 процента (это меньше условной нулевой отметки в 100 пунктов). По итогам 2024 года рекордсменами падения стали: текстильные изделия (минус 38,8 процента), ремонт и монтаж машин и оборудования (минус 17 процентов), одежда (минус 9,7 процента), готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (минус 7,5 процента), древесина и изделия из дерева (минус 6,5 процента).

Индекс промышленного производства в Алтайском крае упал за январь-март 2025 года на 2 % в годовом сопоставлении. При этом спад показателей снова продемонстрировали все сферы, за исключением добычи полезных ископаемых. Наибольшее снижение показали изготовление мебели - 63,9 % (-36,1 %), кожа и изделия из этого материала - 77,8 % (-22,2 %).

Производство риса, творога и сливочного масла сократили в Краснодарском крае. Упало производство изделий макаронных и аналогичных мучных изделий на 2,3%, мяса птицы охлажденного, в том числе для детского питания – на 3,6%, продуктов кисломолочных (кроме творога и продуктов из творога) – на 4,1%, молока, кроме сырого – на 5,0%, масла сливочного - на 5,2%, плодоовощных консервов – на 5,6%, творога – на 7,3%, каш сухих – на 14,6%, крупы – на 17,1%, риса полуобрушенного или полностью обрушенного, шелушеного или дробленого – на 23,2%, масел растительных и их фракций нерафинированных – на 31,1%.

Вячеслав Ширяев, «Телеграм»

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