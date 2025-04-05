Беларусь накроет сильный снегопад

Беларусь накроет сильный снегопад1
- 5.04.2025, 19:34
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После почти летней погоды в страну вернулась зима с метелью и гололедом.
На большей части территории Беларуси 6 апреля (в воскресенье) прогнозируется метель. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в том числе и из-за усиления северного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с.
«По юго-восточной половине страны – сильный снег, мокрый снег, ночью местами очень сильный снег», - предупредили в Белгидромете.
5 апреля МЧС также разослал смс-сообщение белорусам: «МЧС предупреждает! Завтра ожидается сильный снег и ветер!».
Столичная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать складывающиеся погодные условия. Внимательными нужно быть всем – и водителям, и пешеходам.
Непогода, которая пришла в Беларусь, растянется на всю предстоящую неделю. Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7-13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег».