Беларусь накроет сильный снегопад 1 5.04.2025, 19:34

4,464

После почти летней погоды в страну вернулась зима с метелью и гололедом.

На большей части территории Беларуси 6 апреля (в воскресенье) прогнозируется метель. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности в том числе и из-за усиления северного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с.

«По юго-восточной половине страны – сильный снег, мокрый снег, ночью местами очень сильный снег», - предупредили в Белгидромете.

5 апреля МЧС также разослал смс-сообщение белорусам: «МЧС предупреждает! Завтра ожидается сильный снег и ветер!».

Столичная Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать складывающиеся погодные условия. Внимательными нужно быть всем – и водителям, и пешеходам.

Непогода, которая пришла в Беларусь, растянется на всю предстоящую неделю. Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде 7-13 апреля в Беларуси: «Температура ниже нормы, гололед, метель, ляжет снег».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com