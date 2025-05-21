Почему постройки Древнего Рима стоят уже 2000 лет, а современные трескаются через 100? 21.05.2025, 1:13

Ученые дали ответ.

Архитектурные памятники Древнего Рима пережили века. Исследователи выяснили, что особый состав и способ приготовления античного бетона позволяли ему самозалечивать трещины, что обеспечивало уникальную долговечность, пишет «Хайтек».

От храмов до акведуков — римские постройки до сих пор стоят по всей Европе. Почему же бетон двухтысячелетней давности оказался прочнее большинства современных материалов? Ответ на этот вопрос попытались найти ученые из США.

По словам археолога Кевина Дикуса из Университета штата Орегон, именно бетон «построил империю». Вместе с инженером Сомаех Насири из Калифорнийского университета в Дэвисе он изучил состав древнеримских смесей и обнаружил принципиальное отличие от современных технологий.

Современный портландцемент (самый популярный вид цемента, получаемый путем совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок) получают при температуре около 1500°C, но он рассчитан максимум на 100 лет эксплуатации. В то время как римляне использовали метод горячего смешивания, при котором негашеную известь соединяли с вулканическим пеплом и водой при высоких температурах. В результате в массе бетона оставались комки извести.

Именно эти включения и обеспечивали самозалечивание трещин: при проникновении влаги они вступали в реакцию и образовывали кристаллы кальцита, запечатывающие повреждения. Такой эффект зафиксировали, например, в гробнице Цецилии Метеллы возле Рима: трещины в стенах затянуты кальцитами.

Исследование 2023 года, проведенное учеными Массачусетского технологического института, подтвердило эти выводы с помощью электронной микроскопии и рентгеновского анализа.

Римский бетон не только прочен, но и более экологичен — при его производстве выбрасывается меньше углекислого газа. Поэтому интерес к античной технологии растет: она может вдохновить современные подходы к устойчивому строительству и продлить срок службы зданий будущего.

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