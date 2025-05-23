Россия категорически против участия Ватикана в мирных переговорах

Россия категорически против участия Ватикана в мирных переговорах4
- 23.05.2025, 7:46
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Путин не считает Папу Римского нейтральным.
Лидеры США и Европы возлагают надежды на Ватикан в деле вовлечения России и Украины в мирные переговоры, после того как президент Дональд Трамп заявил, что Папа Лев XIV выразил интерес к этой идее, и это же подтвердила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Однако Кремль не заинтересован в том, чтобы российский лидер Владимир Путин отправился в Ватикан для переговоров, пишет Bloomberg.
По данным источников издания, российские чиновники не планируют поездку Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. При этом Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся также в Стамбуле.
Тем не менее, европейские чиновники утверждают, что обсуждается роль Ватикана в качестве потенциального хозяина или посредника на переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие.
По данным собеседников издания, представители США находятся в контакте с украинцами, чтобы убедиться, что переговоры состоятся:
«Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле».
Политический консультант Сергей Марков считает, что Путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО, по соображениям безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте.