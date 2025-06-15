Десятки тысяч американцев вышли на акции против политики Трампа
- 15.06.2025, 9:42
Митинги проходят под лозунгом «Никаких королей».
В субботу, 14 июня, десятки тысяч американцев приняли участие в массовых акциях протеста в разных городах США против политики президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Детали: Всего по стране запланировано 2000 демонстраций - от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.
Протесты проходят в день 79-летия Дональда Трампа и военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия Армии США.
Митинги проходят под лозунгом «Никаких королей» как напоминание о том, что в американской демократии никто не стоит выше закона.
Activists demonstrated against Donald Trump near his Mar-a-Lago residence as part of nationwide protests against his administration, as the president oversees a historic military parade on the US Army's 250th anniversary pic.twitter.com/yR3gEm4MdC— Reuters (@Reuters) June 14, 2025
Как пишет издание, в Вашингтоне запланировано завершение протестов крупным митингом напротив Белого дома. Трамп призвал не протестовать во время парада, заявив, что «протестующих встретят с серьёзной силой».