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Десятки тысяч американцев вышли на акции против политики Трампа

  • 15.06.2025, 9:42
Десятки тысяч американцев вышли на акции против политики Трампа
Фото: AP

Митинги проходят под лозунгом «Никаких королей».

В субботу, 14 июня, десятки тысяч американцев приняли участие в массовых акциях протеста в разных городах США против политики президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Детали: Всего по стране запланировано 2000 демонстраций - от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Протесты проходят в день 79-летия Дональда Трампа и военного парада в Вашингтоне по случаю 250-летия Армии США.

Митинги проходят под лозунгом «Никаких королей» как напоминание о том, что в американской демократии никто не стоит выше закона.

Как пишет издание, в Вашингтоне запланировано завершение протестов крупным митингом напротив Белого дома. Трамп призвал не протестовать во время парада, заявив, что «протестующих встретят с серьёзной силой».

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