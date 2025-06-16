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Выпускники в Беларуси лучше всего знают географию

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  • 16.06.2025, 20:18
  • 1,180
Выпускники в Беларуси лучше всего знают географию

Стали известны результаты ЦТ по 10 профильным предметам.

Стали известны результаты ЦТ по 10 профильным предметам, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Всего 30,9 тыс. ребят узнали свои баллы по тестированию в основные сроки. Эти тесты выпускники школ написали 2 июня.

Итоги 11-летнего обучения ребят подвели в профильном ведомстве.

Результаты получили те, кто окончил школу в этом году и написал работы по математике, биологии, иностранному, географии, всемирной истории, истории Беларуси и прочему.

Наивысший балл за тесты получили 724 абитуриента. В основном максимального результата добились в тестах по иностранным языкам (509 отличников) и математике (181 ребят).

На остальные предметы пришлось 34 «сотки». В каких именно дисциплинах выпускники получили «отлично», в ведомстве не уточнили.

Наивысший средний балл по итогам тестирования сложился по географии – 68,7. Далее идут всемирная история – 57,8, затем биология – 56,4, иностранный язык – 51,2, математика – 42,6.

Как справились ребята с тестами по истории Беларуси, химии, физике и прочим предметам, не уточняется.

Получить информацию о результатах ЦТ, а также просмотреть скан-копию своего бланка ответов можно в личном кабинете на сайте РИКЗ.

Там же есть возможность ознакомиться с верными ответами к заданиям экзаменационной работы.

Сертификаты абитуриенты смогут забрать с 1 июля в пунктах, где проходили тестирование.

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