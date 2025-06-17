Новое оружие в ВСУ: к эксплуатации допущен боевой модуль с гранатометом
- 17.06.2025, 17:25
Что о нем известно.
В Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль «ШАБЛЯ МК19(М)».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах дистанционно-управляемый боевой модуль «ШАБЛЯ МК19(М)».
Что известно о «ШАБЛЯ МК19(М)»
Боевой модуль «ШАБЛЯ МК19(М)» предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм. Система интегрируется как на наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства.
Сообщается, что модуль может вести огонь прямым или косвенным наведением, поражать врага по координатам с закрытых позиций.
«Модулем может управлять один оператор», - добавили в Минобороны.