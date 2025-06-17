Этический куратор и офицер по эскалации: ИИ уже создает новые профессии 1 17.06.2025, 17:56

1,390

Девять миллионов рабочих мест исчезнет, но нейросети создадут 11 миллионов новых.

Искусственный интеллект (ИИ) продолжает стремительно менять рынок труда. Если одни профессии оказываются под угрозой исчезновения, то другие — еще не существующие — начинают набирать актуальность, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, к 2030 году ИИ и другие технологии заменят около 9 миллионов рабочих мест. Но одновременно появятся и новые — примерно 11 миллионов.

Ключевые направления, в которых роль человека останется незаменимой: доверие, интеграция и вкус. Именно на стыке этих факторов формируются профессии будущего.

Доверие: кто будет ответственен за решения ИИ

ИИ способен генерировать тексты, анализировать данные и принимать решения. Но кто будет отвечать за последствия его действий? Возникает новый спектр профессий:

Аудитор ИИ — специалист, который разбирает, как система пришла к тому или иному решению, и проверяет ее на соответствие нормам.

Переводчик ИИ — человек, объясняющий руководству и клиентам, как работает ИИ и почему он предложил то или иное решение.

Этический куратор — будет контролировать действия ИИ с точки зрения морали и закона.

Офицер по эскалации — человек, вмешивающийся в процессы, когда ИИ не справляется: в службе поддержки, обучении, здравоохранении.

Поручитель ИИ — человек, который в конечном итоге берет на себя юридическую и моральную ответственность за продукт, созданный с помощью ИИ.

Интеграция: внедрение ИИ в рабочие процессы

ИИ требует настройки, адаптации и обслуживания. Возникают новые технические и организационные роли:

Интегратор ИИ — специалист, внедряющий ИИ в бизнес-процессы и подбирающий задачи, которые можно автоматизировать.

Техник ИИ — эксперт по устранению сбоев в сложных многослойных ИИ-системах.

Оценщик ИИ — человек, который тестирует разные модели ИИ и сравнивает их эффективность.

Тренер ИИ — тот, кто обучает корпоративные ИИ-модели на внутренних данных.

Директор по ИИ-персональности — формирует «характер» корпоративного ИИ, чтобы он соответствовал бренду.

Вкус: креативность останется за человеком

ИИ создает, но не обладает вкусом. Именно вкус — способность выбирать лучшее из множества вариантов — становится ключевым навыком:

Дизайнер решений — от статей и логотипов до видеоигр и бизнес-процессов: человек принимает финальные творческие решения.

Автор-постановщик — тот, кто не пишет текст, а собирает его из наилучших фрагментов, сгенерированных ИИ.

Дизайнер миров — профессия на стыке маркетинга, медиа и гейминга: создание целых вымышленных вселенных.

HR-дизайнер — формирует корпоративную культуру, используя ИИ для рутинных задач, а сам занимается разработкой уникального опыта сотрудников.

Молодые специалисты получат шанс. ИИ уже заменяет рутинные задачи начального уровня: написание отчетов, анализ данных, ответы на шаблонные запросы. Это дает возможность начинающим специалистам сразу переходить к креативной и проектной работе, которая раньше была доступна лишь опытным кадрам.

ИИ меняет мир труда. Но вместо того, чтобы бояться заменяемости, стоит сосредоточиться на тех возможностях, которые ИИ открывает. Новая эпоха требует новой ответственности, новой гибкости и нового вкуса. И именно человек — с его эмпатией, интуицией и чувством стиля — останется ключевым элементом в этой трансформации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com