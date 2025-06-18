Возле ОАЭ столкнулись два танкера
- 18.06.2025, 2:09
Горит судно, транспортирующее российскую нефть.
17 июня танкеры Adalynn и Front Eagle столкнулись в Оманском заливе, в 44 км от порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), после чего на судах вспыхнули пожары. Об этом информирует агентство Bloomberg.
Танкеры перевозили нефть в Индию, говорится в статье.
Судно Front Eagle, супертанкер длиной 335 м, перевозившее сырую нефть, столкнулось с меньшим судном Adalynn 17 июня в 0.15 по местному времени, сообщила компания Frontline Plc, владелец танкера, пишет агентство. Компания заявила, что инцидент произошел по навигационных причинам и не связан с нынешним вооруженным конфликтом в регионе.
⚠️ Harrowing images of dark fleet tanker ADALYNN (IMO #9231767) post collision. pic.twitter.com/Y1FUBNNtis— Ed Finley–Richardson (@ed_fin) June 17, 2025
Отмечают, что Adalynn – это «теневое» российское судно, плавающее под флагом Антигуа и Барбуды, а данные его страховой компании отсутствуют в отраслевых базах данных. Его часто видели, когда оно курсировало между российским потром Усть-Луга в Балтийском море и Вадинаром на западном побережье Индии, добавили журналисты.
По данным береговой охраны ОАЭ, удалось спасти 24 члена экипажа Adalynn, а компания Frontline Plc подтвердила, что их экипаж также не пострадал, отметили в СМИ.
Авторы статьи подчеркнули, что Front Eagle ходит под флагом Либерии. В то же время подробности ситуации на этом судне в ОАЭ не предоставили.
По информации Bloomberg, событие пока не связывают с ирано-израильским конфликтом. СМИ получило от агентства в сфере морской безопасности Vanguard Tech уведомление, согласно которому пока нет оснований подозревать «преступное намерение» в этом инциденте.
Об утечке или пострадавших не сообщают, подчеркивает Reuters.
War&Sanctions уточняет, что российский танкер в период действия нефтяного эмбарго G7 и ЕС используют для экспорта российской нефти из российского порта Усть-Луга, в том числе с применением обманчивых практик (отключение AIS, ведение «темной» деятельности в районе Кольского залива в ноябре 2023 года, марте – апреле 2024 года). Отмечается, что международная общественная организация Greenpeace относит танкер к «теневому флоту» танкеров, транспортирующих российскую нефть по миру и угрожающих окружающей среде.