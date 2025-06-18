Назван вкусный способ поддержать здоровье сердца и сосудов 18.06.2025, 15:06

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Этот перекус поможет нормализовать артериальное давление.

Фисташки - не только сытный перекус, но й реальная польза для серца. Эти зелёные орешки богаты веществами, которые могут помочь нормализовать артериальное давление, пишет Eating Well.

Как сообщается, в одной порции (около 30 г) несолёных фисташек содержится около 300 мг калия и всего 1,7 мг натрия. Калий помогает организму избавляться от лишнего натрия, снижая объём крови и, соответственно, давление. Также он расслабляет стенки сосудов, улучшая кровообращение.

Кроме того, фисташки богаты мононенасыщенными жирами. Они способствуют снижению «плохого» холестерина и поддерживают уровень «хорошего». Эти жиры также улучшают эластичность сосудов и снижают воспаление, что положительно влияет на давление.

Как пишет издание, фисташки содержат антиоксиданты, такие как витамин Е, лютеин и полифенолы. Эти вещества борются с окислительным стрессом и хроническим воспалением — одними из ключевых причин гипертонии. Регулярное употребление фисташек поддерживает здоровье сосудов и предотвращает их преждевременное старение.

Однако важно помнить: одного лишь ореха недостаточно. Чтобы контролировать давление, нужно вести активный образ жизни, ограничить потребление соли, алкоголя и отказаться от курения.

Добавить фисташки в рацион просто: ешьте их отдельно, добавляйте в салаты, смузи или используйте как хрустящую панировку. Главное — выбирать несолёные орешки и не превышать разумную порцию.

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