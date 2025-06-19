Украина и РФ провели новый обмен пленными 19.06.2025, 15:12

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Стало известно, кого освободили.

Украина и Россия осуществили новый обмен пленными в четверг, 19 июня. Большинство защитников, которых удалось вернуть, были в плену с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

«Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года», - сообщил президент.

Домой вернулись защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил теробороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Как уточнил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена была освобождена группа тяжелобольных защитников. Воины имеют ранения и существенные проблемы со здоровьем.

«Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением», - сообщил Коордштаб.

Большинство освобожденных воинов находились в плену более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Все освобожденные сегодня военные - представители рядового и сержантского состава.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что самому старшему освобожденному - 63 года.

Среди освобожденных также есть защитник, у которого сегодня день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

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