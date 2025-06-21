«Если иранский народ увидит, что режим слаб, он может взять дело в свои руки» 21.06.2025, 11:07

Экс-посол США в Израиле раскрыл возможный сценарий развития ситуации на Ближнем Востоке.

Мало кто из бывших или нынешних американских чиновников так хорошо понимает динамику отношений между США, Израилем и Ираном, как бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро, пишет «ХаАрец».

Он находился в эпицентре переговоров по иранской ядерной сделке 2015 года и последующего напряжения между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и тогдашним президентом США Бараком Обамой. Позже он участвовал в усилиях администрации Джо Байдена по возобновлению дипломатии по иранской ядерной программе и служил ключевым представителем Пентагона по Ближнему Востоку во время войны в Газе и сопутствующей региональной эскалации.

В разгар беспрецедентного военного конфликта между Ираном и Израилем, когда участие США все больше выглядит вопросом времени, взгляды Шапиро на причины происходящего и возможное развитие событий приобретают особую ценность. По словам Шапиро, президент США Дональд Трамп придерживается четкой и последовательной линии прежней политики США: не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и отдает предпочтение дипломатии при сохранении военного варианта на столе.

«Разница в том, что Иран подошел очень близко к порогу, — отмечает он. — МАГАТЭ сообщило о таком накопленном количестве обогащенного до 60 процентов урана (что эквивалентно 10 зарядам), который может быть доведен до оружейного уровня за очень короткое время. Появились также новые данные о прогрессе в вопросе самой разработки оружия».

Шапиро, ныне старший научный сотрудник ближневосточной программы Совета по международной политике при Атлантическом совете, считает, что удары США по хуситам в Йемене в начале года заставили Иран более серьезно отнестись к угрозе военного вмешательства Америки, что сократило сроки принуждения Ирана к началу переговоров.

«Обычно иранцы очень умело затягивают даже начало переговоров. А тут Трамп приступил к ним прямо в апреле. Он даже немного удивил Нетаниягу во время визита, сказав, что переговоры уже идут. Проблема в том, что администрация США вступила в переговоры, не определившись с конечной целью», — говорит он.

«Первые недели и раунды переговоров сопровождались неуверенностью, противоречивыми сигналами — допустимо ли, чтобы Иран сохранил возможность обогащения. В конце концов, администрация Трампа заняла позицию полного отказа от обогащения, которую Иран категорически отверг».

В условиях провала попыток Трампа в течение 60 дней найти компромисс — например, через международный консорциум мониторинга, — Шапиро считает, что Нетаниягу воспринял это как зеленый свет на начало военных действий.

«Очень впечатляюще и изобретательно»

Это стало первым потенциальным кризисным моментом между Трампом и Нетаниягу: действительно ли Израиль нанес бы удар в пятницу вечером до окончательного одобрения со стороны Трампа?

Шапиро считает, что Трамп рассчитывал на большее пространство для дипломатии. «На воскресенье были запланированы переговоры с Ираном. Но когда Израиль сказал: «Мы не можем ждать — они слишком близко, и мы собираемся действовать», — у Трампа была возможность сказать «нет». Он этого не сделал. Его сигнал находился где-то между желтым и зеленым светом».

«Поначалу он был очень осторожен. Первые заявления подчеркивали, что это была односторонняя израильская акция, США дистанцировались, чтобы не дать Ирану повод атаковать американские силы. Но как все пойдет — было неясно».

Хотя никто не сомневался в готовности США защищать Израиль, Шапиро отмечает, что только после первых успешных ударов Израиля Трамп решил «вскочить на подножку поезда» и примкнуть к операции. Хотя удары пока не ликвидировали ядерный или ракетный потенциал Ирана, Шапиро считает их «довольно успешными, впечатляющими и изобретательными».

«Вопрос в том, приведет ли этот успех и потенциальное участие США в уничтожении объекта в Фордо к главной цели — исключить возможность обогащения и производства ядерного оружия». Он полагает, что этого можно добиться как военным путем — с участием США или с помощью пока неизвестных израильских разработок, — так и дипломатическим, если угроза вмешательства США подтолкнет Иран к большей гибкости.

В своей карьере Шапиро неоднократно наблюдал, как Нетаниягу вступал в конфликты с правительствами США и собственным израильским военным и разведывательным истеблишментом по поводу сроков возможного удара по Ирану.

«В Израиле существует консенсус, что Иран представляет экзистенциальную угрозу и никогда не должен обладать ядерным оружием. Но мнения о том, настал ли «момент истины», разнились, — говорит он. — Ранее Нетаниягу был более склонен к военным действиям, чем его силовые структуры».

Когда он убеждал в этом американских официальных лиц, конгрессменов, администрации, «звучали и другие голоса из Израиля. Никто не подрывал его политику, но, когда спрашивали о профессиональной оценке, звучал ответ: время еще есть».

После 7 октября, по мнению Шапиро, это изменилось. «Психология израильского общества, политического и военного руководства сейчас сходна: мы больше не можем мириться с тем, что раньше терпели». Нетаниягу обратился к Трампу не имея внутренней оппозиции — вся ответственность за поддержку, прикрытие или дипломатию лежала на президенте США.

«Трамп дал понять, что окажет оборонительную поддержку, и стал наблюдать, как пойдут дела. Трудно сравнивать эту ситуацию с предыдущими: здесь и ядерная программа Ирана другая, и ситуация после 7 октября. Иран тоже вел себя в переговорах иначе».

Один из наиболее значимых эпизодов — СВПД 2015 года (JCPOA — Совместный всеобъемлющий план действий), от которого Трамп отказался в 2018-м.

На вопрос, пришли бы мы к нынешнему кризису, если бы Трамп не вышел из сделки, Шапиро отвечает: «Скорее всего, нет». Но, в отличие от критиков, он предлагает более сложную картину.

«Я всегда говорил скептически настроенным израильтянам: СВПД — это не решение. Он ничего не решал. Он покупал время и откладывал проблему. Сейчас мы на седьмом году из тех 10–15, на которые расчет был сделан».

«Именно в этот период Иран получил бы возможность сокращать дистанцию, часть ограничений должна была сняться. Я всегда считал, что к этому моменту придется либо продлевать соглашение, либо угрожать военной силой, чтобы не допустить кризиса, с которым мы сталкиваемся сегодня».

Хотя кризис усугубился после выхода Трампа и нарушений сделки со стороны Ирана, Шапиро подчеркивает: «В соглашении с самого начала было заложено, что мы можем оказаться лицом к лицу с Ираном без ограничений, стремящимся к прорыву».

«Иранский режим — источник проблемы»

Работая в Пентагоне при администрации Байдена, Шапиро участвовал в создании региональной оборонной сети, позволившей Израилю отразить ракетные атаки Ирана в апреле и октябре 2024 года. Его назначение состоялось вскоре после крупнейших в истории совместных учений США и Израиля.

Даже на фоне беспрецедентного уровня сотрудничества он был удивлен некоторыми операциями Израиля последних дней. «Некоторые аспекты израильской кампании держались в секрете, их можно было только предполагать. Израильские возможности недооценивать нельзя — но они превзошли ожидания, возможно, даже собственные».

Он считает «удивительным» сочетание точной разведки, глубокой инфильтрации и военной мощи, а достижение Израилем господства в воздухе в течение 48 часов — «значительно превзошло их расчеты».

Израилю удалось поразить надземные ядерные объекты, но не удалось предотвратить пуски большого числа иранских баллистических ракет. Это было ожидаемо, как и нерешенный вопрос — как атаковать подземный Фордо без американских бомб для разрушения бункеров.

«Я не исключаю, что может быть иной подход», — говорит он, вспоминая израильскую изобретательность в Ливане и Сирии. «Но вопрос о необходимости участия США всегда был в центре оценки возможной кампании».

Целью нынешней операции, по словам Шапиро, не является свержение режима в Иране. Тем не менее, он добавляет: «Идеология режима, стремление уничтожить Израиль, сеть прокси-сил, подавление собственного народа — вот корень проблемы. Такому режиму нельзя позволить иметь ядерное оружие».

«Конец этого режима — это будет хороший день, когда бы и как бы он ни наступил. Скорее всего, это сделает сам иранский народ».

«Не стоит исключать возможность, что если иранцы — а многие из них ненавидят режим за жестокость, коррупцию и растрату ресурсов на террористические авантюры — увидят, что режим ослаблен ударами Израиля, а институты подавления подорваны, они могут взять дело в свои руки».

Судьба ближайших суток будет решающей для вопроса о возможном прямом участии США. Шапиро отмечает, что Трамп, «в своей обычной манере, посылает противоречивые сигналы». «Может, это и повлияло на Иран. Логика в этом странная, но, возможно, сработает». По его словам, США готовят силы для удара по Фордо, если Трамп решит действовать.

«Это может быть рычагом давления, чтобы заставить Иран изменить курс. Он готовит военный вариант, но параллельно говорит о том, что готов отправить [спецпредставителя] Стива Уиткоффа на еще одну попытку заключить сделку — а сделки он любит».

Помимо неизвестности с Трампом и Ираном остается и еще один вопрос: есть ли у Израиля альтернатива американскому участию в деле с Фордо? Между тем, Шапиро предупреждает: Иран может расширить конфликт, ударив по странам Залива, нефтяной инфраструктуре или судоходству в Ормузском проливе.

«Президенту придется учитывать эти риски, принимая решение о военном варианте», — заключает он.

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