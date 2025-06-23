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«Бороться против лукашизма»: первое выступление Сергея Тихановского на свободе

  • 23.06.2025, 8:39
  • 2,680
«Бороться против лукашизма»: первое выступление Сергея Тихановского на свободе
Сергей Тихановский
Фото: Yauhen Yerchak/Anadolu via Getty Images

Народный блогер обратился к белорусам.

Сергей Тихановский и другие освобожденные узники режима Лукашенко провели первую пресс-конференцию после выхода на свободу.

— В первую очередь [хочу сказать спасибо] всем тем, кто приближал день моего освобождения. Также я хочу поблагодарить всех дипломатов и политиков Соединенных Штатов, которые сделали мое освобождение возможным. В первую очередь президента Дональда Трампа, — отметил Сергей Тихоновский — Президент Трамп сейчас обладает такой силой и возможностью, когда он может одним словом освободить всех политических заключенных Беларуси. И я прошу его сделать, сказать это слово.

После этого Тихановский поблагодарил также политиков и дипломатов Литвы, отдельно отметив президента Гитанаса Науседу — за то, что тот «в свое время спас его детей, семью, а также помогал ему и всем белорусам». Такая же персональная благодарность отправилась экс-президенту Польши Анджею Дуде и польским политикам.

После перечисления других помогавших ему политиков и не только Тихановский обратился к белорусам:

— Если вы ждали знак, вот он, — сказал он, подняв в воздух сжатый кулак — символ протестов 2020 года.

— Государства погибают тогда, когда не могут более отличить дурных людей от хороших, — продолжил Тихановский. — Что произошло со мной? Обвинение, выдвинутое против палача, стало приговором для жертвы. Я был похож на человека, который вышел полюбоваться радугой, но был поражен молнией.

По словам Тихановского, власти называют тех, кто им противостоит, «предателями». Но, по его мнению, предатели — это все, кто им не сопротивляется. Тихановский сделал отсылку к цитате американского писателя Марка Твена и напомнил, что если человек видит, что «политические одежды его страны поизносились, и молчит», то он не является верным Родине гражданином.

— Мы должны бороться против лукашизма, — призвал Тихановский. — Если им не противостоять, они опустошат нашу страну, создадут край, лишенный справедливости и сочувствия, землю, материально и духовно обанкротившуюся. Беларусь сегодня — это царство самой бесстыжей лжи. Постоянное злоупотребление надеждой, полнейшее презрение к правде, люди часто воспринимают иллюзию за реальность, пренебрегая тем, что на самом деле является важным. Система устроена так, что каждый, кто не пытается что-либо узнать, будет спокойно жить в счастливом неведении, а тому, кто потратил силы и время, будет очень трудно добраться до истины.

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