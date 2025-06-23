Наталья Радина: Есть несколько причин, почему Келлог приехал в Минск 1 23.06.2025, 12:32

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Наталья Радина

Режим Лукашенко слаб и готов освобождать политзаключенных.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева прокомментировала визит в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога и освобождение 14 белорусских политзаключенных, в том числе — народного блогера Сергея Тихановского, которое произошло 21 июня:

— Освобождение Сергея Тихановского и других политзаключенных показывает нам, что необходимо сохранять санкционное давление на диктатуру в Беларуси до тех пор, пока не будут освобождены все политические заключенные. Режим Лукашенко слаб и готов освобождать узников совести в обмен на смягчение санкционного режима.

Конечно же, мы приветствуем визит Кита Келлога в Беларусь. Сначала он вызывал много вопросов, было непонятно, о чем в контексте войны России и режима Лукашенко против Украины можно говорить с абсолютно ручным диктатором, но этот визит был оправдан как раз таки освобождением узников совести.

И нужно продолжать требовать освобождения абсолютно всех политических заключенных.

Евгений Киселев задается вопросом, в чем была миссия Кита Келлога в Беларуси. США хотят оторвать режим Лукашенко от России? Наталья Радина считает, что решение подобной задачи не под силу даже Вашингтону:

— Лукашенко абсолютно несамостоятелен в своих действиях и не в состоянии контролировать собственную армию. И мы видели в 2022 году, что все его заверения, что с территории Беларуси в Украину не войдут российские военнослужащие, оказались ложью. Поэтому говорить о какой-то самостоятельности Лукашенко мы не можем.

Мои украинские друзья, политики и дипломаты, спрашивали, зачем Келлог едет в Минск. Думаю, что сейчас Путину и Лукашенко очень важно сохранять некий переговорный процесс с США, потому что они опасаются президента Трампа, они понимают, что он абсолютно непредсказуем, что нельзя доверять его заявлениям о переговоарх. Ситуация с Ираном это показала. Можно говорить о переговорах, а на следующий день нанести ракетный удар по ядерным объектам.

И поэтому их задача, чтобы Трамп оставался в этом переговорном процессе любой ценой и не перешел к решительным действиям, не ввел сокрушительные санкции против России и Беларуси.

Думаю, в Москве Лукашенко дали отмашку и сказали разговаривать с американцами и освобождать узников совести. Это хорошо, потому что нет ничего важнее человеческой жизни. Пока идет этот переговорный процесс, пока они обсуждают, какие будут ответные шаги со стороны США, важно, чтобы на свободу вышли все политические заключенные.

Мог ли Кит Келлог предупредить Лукашенко о последствиях провокаций во время российско-белорусских учений «Запад-2025»? Наталья Радина не исключает, что это одна из причин визита американцев в Минск:

— Учения «Запад-2025», которые пройдут в сентябре, вызывают огромное беспокойство и в странах Балтии, и в Польше. И, кстати, на днях главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сказал, что не исключается нападение с территории Беларуси на Украину. И, конечно же, здесь можно и нужно усиливать санкции против белорусского режима.

Можно было бы, к примеру, отключить все белорусские банки от SWIFT. Опять же, очень важно отслеживать санкционный режим в отношении белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений. Непосредственно по режиму Лукашенко ударило бы усиление санкций против России, в том числе на энергоресурсы или установление потолка цен на российскую нефть. Одновременно наносился бы удар и по лукашенковской экономике. Здесь, безусловно, есть над чем работать.

Станет ли освобожденный блогер Сергей Тихановский одним из лидеров белорусской оппозиции? Наталья Радина отмечает, что об этом пока рано говорить:

— Считаю, что эти вопросы вообще некорректно ему задавать, ведь человек должен прийти в себя. Сергей Тихановский только вышел из тюрьмы. И, судя по пресс-конференции, он пока с трудом представляет, что будет делать в дальнейшем. Бывший политзаключенный лишь сказал, что намерен восстанавливать работу своего YouTube-канала. Напомню, что Сергей Тихановский был в 2019-2020 годах известным блогером.

Главный редактор сайта Charter97.org высказала мнение, что лукашенковская номенклатура пытается изобразить сближение с Западом. Журналистка указала на состав участников переговоров между белорусским режимом и США:

— Помимо председателя КГБ Ивана Тертеля, был постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. Кто такой Валентин Рыбаков? Это старый карьерный дипломат, который много лет работает в белорусской власти, обслуживая ее в первую очередь в США.

Это муж Натальи Петкевич, экс-замглавы администрации Лукашенко. Сейчас она вице-премьер. Наталья Петкевич, как и ее муж Валентин Рыбаков, известна как давний переговорщик со стороны режима Лукашенко с Западом.

Переговоры США с официальным Минском, я уверена, организованы этой парой. Надо сказать, что в 2008 году, благодаря контактам Натальи Петкевич с администрацией тогдашнего президента США, также были освобождены белорусские политические заключенные. После президентских выборов 2006 года в тюрьме оказался кандидат в президенты Александр Козулин. CША ввели экономические санкции против режима Лукашенко, в частности санкции против предприятий «Белнефтехима». Благодаря переговорам и освобождению политзаключенных, санкции были сняты. Сейчас я вижу, что Лукашенко бросил Петкевич с Рыбаковым на это направление.

Ситуативно это неплохо, потому что может привести к освобождению политических заключенных. И, может быть, даже к некоторому ослаблению репрессий внутри страны.

Лукашенко мечтает, чтобы столицей переговоров между Россией и Украиной снова стал Минск. И об этом может говориться во время переговоров с американцами, считает Наталья Радина:

— Лукашенко очень хочется вернуться в ситуацию 2015 года, когда с него были сняты санкции и он обрел легитимность в глазах Запада. Он мечтает вернуть себе звездный час, когда в Минск съедутся западные лидеры, президент США, приедет Путин и президент Зеленский, а он будет «ведрами кофе подносить», как он рассказывал раньше.

А согласится ли на это Украина? Ведь как сказал мой хороший друг Дмитрий Бондаренко, что значит «Минск-3»? Это означает, что будет повторное нападение на Украину с территории Беларуси.

Если мы сегодня снова сделаем Минск площадкой для переговоров, это закончится трагически. В этот раз нападут не только на Украину, но и на страны Балтии и Польшу. Возможно, это произойдет не в этом году, а через четыре года, как заявляют европейские лидеры.

Еще одна из причин, почему Лукашенко хочет переговоров с Западом, — боязнь диктатора за свою безопасность:

— Путин теряет одного за другим своих союзников. Режим Асада пал, сокрушительные удары по «Хезболле» и ХАМАСу, сейчас США, к счастью, присоединились к войне против Ирана и наносятся удары по ядерным и военным объектам. Путин уже ослаблен. Лукашенко видит это, его это пугает.

Не исключаю, что на переговорах с американцами могли обсуждаться некие гарантии безопасности для самого Лукашенко. Но кто их сегодня может дать? В случае падения режима Путина, Лукашенко не удержится у власти и 30 минут.

Как он сможет сохранить власть, если все ресурсы у него сегодня идут из Москвы. Никакой Запад ему их не предоставит. А это дешевые нефть и газ, миллиарды долларов безвозвратных кредитов, дотаций.

Если российский режим падет, думаю, белорусская номенклатура быстро сориентируется. Она к этому готова. Будут и народные протесты. Перемены будут по примеру 90-х в Москве — провал ГКЧП и немедленная революция. Очень важно воспользоваться этим шансом, чтобы к власти пришли не бывшие лукашисты, а демократическая оппозиция, которая бы начала немедленные реформы и движение страны в сторону Евросоюза.

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