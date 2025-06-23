Плохая новость для «Оси зла» 23.06.2025, 16:44

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Военная операция США может разрушить весь антизападный союз.

Военная операция США против ядерных объектов Ирана стала серьезным испытанием для так называемой «Оси зла» — объединения России, Китая, Северной Кореи и Ирана, которое скреплено главным образом общим неприятие западного миропорядка, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву встретился не с главой МИД Сергеем Лавровым, а лично с Путиным. Это подчеркивает важность ситуации и возможные масштабные последствия американского удара.

Отношения между Москвой и Тегераном можно назвать асимметричными: с начала войны в Украине Иран поддерживает Россию оружием, в том числе дронами Shahed. Однако сейчас, по данным Киева, Тегеран может сократить поставки оружия в Россию из-за конфликта с Израилем, что усилит зависимость Путина от Северной Кореи.

Хотя Путин осуждает удары США и Израиля по Ирану, он хорошо понимает, что слов недостаточно без реальной силы — именно поэтому Россия продолжает свою военную кампанию в Украине.

Кремль пока занимает выжидательную позицию, наблюдая за развитием конфликта. Западные эксперты предупреждают, что отсутствие дипломатической стратегии может свести военные успехи США к нулю.

«Ось зла» — это союз из прагматизма, а не идеологии. Для этих стран важен общий враг — Запад — и взаимная поддержка в экономике и военной сфере.

Китай и Россия заинтересованы в стабилизации ситуации вокруг Ирана, чтобы избежать экономических потрясений и сохранить свои интересы. США, в свою очередь, рассчитывают, что Китай заставит Иран обеспечить безопасность важного торгового пути — Ормузского пролива.

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