закрыть
23 июня 2025, понедельник, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Плохая новость для «Оси зла»

  • 23.06.2025, 16:44
  • 2,010
Плохая новость для «Оси зла»

Военная операция США может разрушить весь антизападный союз.

Военная операция США против ядерных объектов Ирана стала серьезным испытанием для так называемой «Оси зла» — объединения России, Китая, Северной Кореи и Ирана, которое скреплено главным образом общим неприятие западного миропорядка, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по прибытии в Москву встретился не с главой МИД Сергеем Лавровым, а лично с Путиным. Это подчеркивает важность ситуации и возможные масштабные последствия американского удара.

Отношения между Москвой и Тегераном можно назвать асимметричными: с начала войны в Украине Иран поддерживает Россию оружием, в том числе дронами Shahed. Однако сейчас, по данным Киева, Тегеран может сократить поставки оружия в Россию из-за конфликта с Израилем, что усилит зависимость Путина от Северной Кореи.

Хотя Путин осуждает удары США и Израиля по Ирану, он хорошо понимает, что слов недостаточно без реальной силы — именно поэтому Россия продолжает свою военную кампанию в Украине.

Кремль пока занимает выжидательную позицию, наблюдая за развитием конфликта. Западные эксперты предупреждают, что отсутствие дипломатической стратегии может свести военные успехи США к нулю.

«Ось зла» — это союз из прагматизма, а не идеологии. Для этих стран важен общий враг — Запад — и взаимная поддержка в экономике и военной сфере.

Китай и Россия заинтересованы в стабилизации ситуации вокруг Ирана, чтобы избежать экономических потрясений и сохранить свои интересы. США, в свою очередь, рассчитывают, что Китай заставит Иран обеспечить безопасность важного торгового пути — Ормузского пролива.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина