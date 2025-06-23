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Генсек НАТО пообещал военную помощь Украине на 35 млрд евро

  • 23.06.2025, 21:54
Генсек НАТО пообещал военную помощь Украине на 35 млрд евро

Страны Альянса уже договорились выделить Киеву помощь на оборонные нужды.

НАТО продолжит оказывать Украине необходимую военную поддержку, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Гааге, где 24–25 июня пройдет саммит НАТО. По его словам, страны-участницы договорились выделить Киеву 35 миллиардов евро на оборонные нужды.

«Наша поддержка Украины останется твердой и неизменной. Новые оценки показывают, что европейские союзники и Канада активизировались и готовы предоставить Украине более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности на предстоящий год», — отметил Рютте (цитата по Politico).

Он добавил, что это решение подтверждает неизменную приверженность Альянса поддержке Украины. «Именно поэтому в прошлом году в Вашингтоне союзники по НАТО пришли к согласию, что путь Украины к вступлению в Альянс — необратим. Это остается актуальным и сегодня, и будет актуальным после саммита», — сказал генсек.

Рютте также отметил, что несмотря на снижение объемов помощи со стороны США, Альянс сохраняет единство в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что НАТО «решительно настроено продолжать оказывать помощь» Киеву.

Глава Альянса отдельно остановился на сохраняющейся угрозе со стороны Москвы. «Российская Федерация остается самой серьезной и непосредственной угрозой для НАТО. Москва продолжает войну против Украины, опираясь на поддержку Северной Кореи, Ирана, Китая, а также Беларуси», — заявил он.

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