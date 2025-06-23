Генсек НАТО пообещал военную помощь Украине на 35 млрд евро
- 23.06.2025, 21:54
Страны Альянса уже договорились выделить Киеву помощь на оборонные нужды.
НАТО продолжит оказывать Украине необходимую военную поддержку, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Гааге, где 24–25 июня пройдет саммит НАТО. По его словам, страны-участницы договорились выделить Киеву 35 миллиардов евро на оборонные нужды.
«Наша поддержка Украины останется твердой и неизменной. Новые оценки показывают, что европейские союзники и Канада активизировались и готовы предоставить Украине более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности на предстоящий год», — отметил Рютте (цитата по Politico).
Он добавил, что это решение подтверждает неизменную приверженность Альянса поддержке Украины. «Именно поэтому в прошлом году в Вашингтоне союзники по НАТО пришли к согласию, что путь Украины к вступлению в Альянс — необратим. Это остается актуальным и сегодня, и будет актуальным после саммита», — сказал генсек.
Рютте также отметил, что несмотря на снижение объемов помощи со стороны США, Альянс сохраняет единство в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что НАТО «решительно настроено продолжать оказывать помощь» Киеву.
Глава Альянса отдельно остановился на сохраняющейся угрозе со стороны Москвы. «Российская Федерация остается самой серьезной и непосредственной угрозой для НАТО. Москва продолжает войну против Украины, опираясь на поддержку Северной Кореи, Ирана, Китая, а также Беларуси», — заявил он.