В НАТО оценили, сколько лет РФ еще способна вести войну против Украины в нынешнем темпе 24.06.2025, 23:34

Россия уже достигла пика своего военного производства и не имеет ресурсов для дальнейшего его наращивания.

По оценкам НАТО, экономические возможности позволяют РФ продолжать войну против с Украины с текущей интенсивностью как минимум до 2027 года. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает Русская служба BBC.

Как пишет BBC, в Альянсе считают, что Россия уже достигла пика своего военного производства и не имеет ресурсов для дальнейшего его наращивания.

Высокопоставленный чиновник НАТО на саммите в Гааге заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован только в краткосрочных соглашениях, которые выгодны России, поэтому дипломатические усилия США пока не приблизили стороны к миру. Также Путин убежден, что якобы победит в войне против Украины.

Однако, по словам чиновника, такая оптимистичная оценка российского лидера по меньшей мере частично связана с неточной разведкой, которую получает Кремль. Представитель НАТО признал, что в Украине уже некоторое время есть проблемы с укомплектованием боевых подразделений — об этом Путин часто упоминает в своих выступлениях.

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