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Из Черного моря исчезли все корабли РФ: грядет «Паутина 2.0»?

  • 25.06.2025, 7:54
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Из Черного моря исчезли все корабли РФ: грядет «Паутина 2.0»?

Украинский капитан раскрыл подробности.

Из Черного и Азовского морей исчезли российские корабли-носители крылатых ракет «Калибр». Почему? Потому что роль вражеского флота сузилась практически до одной задачи – ракетного террора мирных украинских городов. Впрочем, даже для этого агрессор вынужден маневрировать, выбирая места для запуска не только из соображений эффективности, но и собственной безопасности. Корабли ВМФ РФ теперь в основном базируются в Новороссийске и во временно оккупированной Абхазии. Это попытка сохранить флот от ударов украинских дронов, хотя технические возможности Украины остаются ограниченными, прежде всего из-за господства врага в воздухе над морем.

Резонансная спецоперация «Паутина», во время которой была поражена вражеская авиация на аэродромах в РФ, доказала, что способна уничтожать врага не только на передовой, но и в глубоком тылу. Можно ли устроить «Паутину.2» для российского флота? Украинские дроны уже не раз наносили удары по объектам вражеского флота. И это только начало. В войне, где ресурсное преимущество на стороне агрессора, Украина делает ставку на инновации, креативные решения и асимметричные действия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 22 июня в Черном и Азовском морях отсутствовали российские корабли-носители «Калибров». С чем это связано? Как вы можете это объяснить?

– В них нет необходимости. Дело в том, что роль военно-морского флота России сейчас очень ограничена. Из трех задач, которые стояли перед флотом раньше, осталась лишь одна - террор украинских городов, мирного населения ракетами «Калибр». И все. Больше ничего они делать не могут, в частности, высаживать десант. У россиян нет на это сил и нет такой стратегической задачи, как это было в начале широкомасштабной войны.

Некоторые считают, что это была демонстрация с целью отвлечения украинских сил, но я убежден, что велась реальная подготовка к десанту, чтобы устроить возле Одессы плацдарм, захватить побережье, а затем отрезать Украину от моря.

Они держат корабли в Новороссийске и в оккупированной Абхазии. Когда им нужно, они могут запускать ракеты прямо из мест базирования. Но они не делают этого из соображений безопасности, ведь ракета может упасть там, где стартует, а в Новороссийске нефть, это коммерческий порт. Поэтому им надо выходили в море, хотя бы недалеко, и оттуда стрелять. Они это и делают. Последний раз они запускали «Калибры» с подводных лодок.

К сожалению, у нас нет средств, которые могут отслеживать подводные лодки. Конечно, мы работаем в этом направлении, но нам очень мешает господство противника в воздухе над Черным морем. У нас просто не хватает самолетов. У нас должно быть достаточно F-16 для того, чтобы и бороться на фронте, прикрывать города, и осуществлять борьбу над Черным морем.

У противника есть аэродромы в Крыму, с них взлетают самолеты, которые в любое время могут появиться в любом месте над Черным морем. Мы находимся в другой ситуации, наши аэродромы расположены дальше. Следовательно, в такой конфигурации мы можем решать только оборонительные задачи, то есть не допускать противника к нашим берегам, контролировать его надводные носители. Когда они выходят, наши спутники это фиксируют и мы можем подготовить удар.

Дело в том, что все надводные дроны требуют времени, чтобы прийти на место. Но враг может это видеть, это также связано с риском. И противник этим пользуется. Но ключевым фактором является господство в воздухе.

Пока ситуация выглядит патовой, но военные предлагают подождать до конца лета, когда появится новая структура Вооруженных Сил, ориентированная также и на наступление, ведь в обороне победы не добываются. Мы не имеем таких ресурсов, как противник, чтобы бесконечно воевать в обороне. Это будет ресурсная война, и для нас она будет проигрышной.

Наша задача – быть технологически первыми. Мы неоднократно доказали свою креативность. Мы первыми создали многие виды вооружения, которые противник потом масштабировал благодаря тому, что он имеет военизированную экономику. Те же самые FPV-дроны были украинской разработкой, те же самые надводные дроны. Противник также хочет такие, но зачем они ему, если у нас нет флота?

– Вы сказали, что российские корабли находятся в Новороссийске и Абхазии. Мы помним невероятную спецоперацию СБУ «Паутина» по уничтожению вражеской авиации. Предполагаете ли вы, что в определенной не слишком отдаленной перспективе Украина сможет так же эффективно уничтожать флот врага на его территории?

– На четвертый год большой войны Украина продолжает делать все, чтобы уничтожать этот флот, где бы он ни находился. Украинские дроны уже атаковали противника на Каспии, в Калининграде - агентурным путем. Туда проник человек и поджег российский ракетный корабль, носитель «Калибров». Были атаки беспилотников на порт Усть-Луга – стратегический пункт экспорта нефтепродуктов России. Этот список можно продолжать. И это далеко не конец. Война продолжается, и фантазии у нас хватает, как это делать нетрадиционным путем.

– Иран объявил о намерении перекрыть Ормузский пролив. Как это возможно чисто технически? И какие последствия это может иметь?

– Не может он этого сделать, потому что нам в воздухе господствуют израильские ВВС, там большая концентрация западных боевых кораблей и авиации, поблизости находятся базы США, в том же Катаре. Кстати, там находится центральное командование (авиабаза Аль-Удейд, - Ред.), которое руководит бомбардировками Ирана и операциями американского флота в этом регионе.

Если они хотят, чтобы их уничтожили... Уничтожат, а еще и корабли. Сейчас не трогают портовую инфраструктуру, это табу, потому что Израиль и США преследуют цель, во-первых, лишить эту террористическую страну-союзника России возможности создания ядерного оружия, во-вторых, свержение режима, но чтобы это не отразилось на населении страны. Население Ирана не отличается высоким уровнем жизни. Хотя они и ненавидят диктатуру, но свергнуть диктатуру изнутри очень редко удается, потому что она основывается на терроре.

Возможно, если дела пойдут плохо, будут нанесены удары и по нефтяной инфраструктуре, тогда Иран вообще потеряет возможность общаться с внешним миром и поддерживать функционирование своих государственных институтов. А это будет означать падение уровня жизни населения, недовольство властью и тому подобное. Возможно, такой план В действительно есть. Но, думаю, такого сценария будут пытаться избежать, потому что Иран является одним из поставщиков нефти для Китая. Китай вложил туда много средств. Также известно, что прокси Китая – Северная Корея – заявила, что она даст Ирану ядерное оружие.

Но для перекрытия Ормузского канала у Ирана нет особых средств. Они пытались это делать еще во времена ирано-иракской войны, когда одни страны поддерживали Ирак, который экспортировал нефть, а другие поддерживали Иран, который также экспортировал нефть. Обе стороны наносили удары авиацией и ракетами по нефтяным терминалам, все несли потери.

Если Иран пойдет на такой шаг сейчас, он потеряет свой не очень большой флот, который будет потоплен очень быстро. Ведь когда авиация господствует в воздухе, флот не может ничего делать. Соответственно, режим бешеных аятолл рухнет. Следовательно, будет эффект домино.

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