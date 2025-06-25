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The Telegraph: Военный корабль РФ прошел через Ла-Манш под прикрытием

  • 25.06.2025, 9:54
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The Telegraph: Военный корабль РФ прошел через Ла-Манш под прикрытием

Корвет «Бойкий» передал фальшивый сигнал, сопровождая два танкера теневого флота.

Российский корвет «Бойкий», оснащенный управляемыми ракетами и установленными пулеметами, передал фальшивый идентификационный сигнал, проходя через Ла-Манш.

Как сообщило издание The Telegraph, это не первый раз в этом году, когда военный корабль вошел в британские воды после того, как в марте его отслеживали, когда он проходил через Ла-Манш и Северное море.

На этот раз он прошел вместе с двумя нефтяными танкерами, Sierra и Naxos, которые являются частью теневого флота России.

«Использование военных кораблей в качестве защиты рассматривалось как попытка Москвы удержать Великобританию и другие государства НАТО от захвата судов теневого флота», - отметило издание и добавило, что количество российских нефтяных танкеров, проходящих через Ла-Манш, почти удвоилось с тех пор, как Лондон ввел санкции против Москвы после вторжения в Украину.

Издание со ссылкой на BBC Verify, сообщило, что Boikiy не активировал системы слежения, когда отплыл из Конакри, столицы Гвинеи в начале этого месяца.

Сообщается, что судно не активировало свою автоматическую идентификационную систему (AIS), которая оповещает других моряков и береговую охрану о своем местоположении, маршруте, чтобы обеспечить безопасный проход в море.

Вместо этого корвет шел под общим идентификационным номером 400000000, из-за чего оно ошибочно отображалось на сайтах отслеживания, как и предыдущие суда, использовавшие этот идентификатор.

Verify, которая использовала спутниковые снимки, данные отслеживания и видеозаписи для идентификации военного корабля, сообщила, что оно прошло вблизи Канарских островов, прежде чем встретиться с двумя теневыми танкерами в устье Ла-Манша 20 июня.

Фредерик Ван Локерен, аналитик и бывший офицер бельгийского флота, сказал, что для российского военного корабля необычно маскироваться:

«Обычно, если россияне хотят оставаться скрытыми, они просто отключают свой сигнал AIS. Так что для них маскировка под что-то другое... это очень, очень необычно».

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