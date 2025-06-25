Нацбанк вводит валютное новшество 1 25.06.2025, 10:27

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Кого оно затронет.

Нацбанк ввел изменение по схеме, по которой нужно возвращать в нашу страну деньги по валютным договорам. Речь про средства, которые получают экспортеры за проданные за границей товары. Изменения заработают с 26 июня, пишет «Зеркало».

Напомним, с 9 июля 2021 года для юрлиц-резидентов ввели обязанность репатриации — возврата в страну — денег по валютным договорам. Эта процедура предполагает зачисление средств на счета, открытые в банках Беларуси.

С 26 июня Нацбанк разрешит бизнесу включать в срок репатриации валюты период ожидания по договорам факторинга.

Факторинг — услуга для участников экономической деятельности по предоставлению отсрочки выплаты. Факторинг в Беларуси объединяет три стороны, а именно, банк, продавца товара (услуги) и покупателя. Иногда может быть задействована и четвертая сторона в качестве посредника, которая предоставляет участникам сделки цифровую и информационную платформу.

Также Нацбанк конкретизировал дату исполнения резидентами обязанности по репатриации в случае заключения ими различных видов договоров факторинга, а также договоров уступки права (требования) и перевода долга.

«Порядок дополняется положениями, которые позволяют увеличить срок репатриации на период осуществления процедур внутреннего контроля (комплаенс-контроля) иностранными банками, участвующими в перечислении денежных средств в Беларусь», — добавил Нацбанк.

Регулятор уточнит, что нынешнее его решение «не вносит принципиальных изменений в действующий порядок определения срока репатриации».

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