закрыть
25 июня 2025, среда, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацбанк вводит валютное новшество

1
  • 25.06.2025, 10:27
  • 2,764
Нацбанк вводит валютное новшество

Кого оно затронет.

Нацбанк ввел изменение по схеме, по которой нужно возвращать в нашу страну деньги по валютным договорам. Речь про средства, которые получают экспортеры за проданные за границей товары. Изменения заработают с 26 июня, пишет «Зеркало».

Напомним, с 9 июля 2021 года для юрлиц-резидентов ввели обязанность репатриации — возврата в страну — денег по валютным договорам. Эта процедура предполагает зачисление средств на счета, открытые в банках Беларуси.

С 26 июня Нацбанк разрешит бизнесу включать в срок репатриации валюты период ожидания по договорам факторинга.

Факторинг — услуга для участников экономической деятельности по предоставлению отсрочки выплаты. Факторинг в Беларуси объединяет три стороны, а именно, банк, продавца товара (услуги) и покупателя. Иногда может быть задействована и четвертая сторона в качестве посредника, которая предоставляет участникам сделки цифровую и информационную платформу.

Также Нацбанк конкретизировал дату исполнения резидентами обязанности по репатриации в случае заключения ими различных видов договоров факторинга, а также договоров уступки права (требования) и перевода долга.

«Порядок дополняется положениями, которые позволяют увеличить срок репатриации на период осуществления процедур внутреннего контроля (комплаенс-контроля) иностранными банками, участвующими в перечислении денежных средств в Беларусь», — добавил Нацбанк.

Регулятор уточнит, что нынешнее его решение «не вносит принципиальных изменений в действующий порядок определения срока репатриации».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина