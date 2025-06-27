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Le Figaro: Россия перешла дорогу Трампу в Украине

  • 27.06.2025, 15:02
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Le Figaro: Россия перешла дорогу Трампу в Украине

Россияне захватили крупное месторождение лития, на которое рассчитывал президент США.

Российские войска захватили в Украине одно из самых перспективных месторождений лития, находящееся рядом с поселком Шевченко в Донецкой области. О взятии населенного пункта Минобороны РФ сообщило накануне, 26 июня, а связанный с украинским военным ведомством OSINT-проект DeepState фактически подтвердил это на своей карте, обратило внимание Le Figaro.

Шевченковское месторождение, открытое в 1982 году, занимает около 40 га. По данным Национальной академии наук Украины, оно содержит более 90% высокоминерализованного сподумена, из которого можно без капиталоемких технологий добывать литий. Помимо этого, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов — тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия. Это делает его стратегически важным ресурсом на фоне мирового роста спроса на сырье для производства аккумуляторов и электроники, отмечает Le Figaro.

До этого российская армия захватила месторождение Крутая Балка в Запорожской области. Таким образом на данный момент под контролем России находятся два из четырех известных литиевых месторождений Украины. Оставшиеся два — Добра и Полоховское — расположены в Кировоградской области. При этом они содержат петалит, выделение из которого лития намного дороже, чем из сподумена. Общие запасы лития в Украине в границах 1991 года оцениваются в 500 тыс. тонн. Однако до полномасштабного российского вторжения ни одно из украинских месторождений не разрабатывалось в промышленном масштабе.

В конце апреля Украина и США подписали сделку по полезным ископаемым, которую обсуждали с момента прихода Дональда Трампа на пост президента в январе. Соглашение предполагает создание американо-украинского инвестиционного фонда, в который будут поступать доходы от разработки и продажи украинских полезных ископаемых. Эти средства планируется инвестировать в новые проекты и восстановление Украины после войны.

В середине июня украинские власти согласовали начало процесса по допуску частных компаний к разработке литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. При этом, как писала New York Times, одним из вероятных претендентов на добычу лития является 81-летний миллиардер друг президента США Дональда Трампа и глава Всемирного европейского конгресса Рональд Лаудер из семьи основателей американской косметической компании Estee Lauder.

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