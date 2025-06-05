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Налеты дронов парализовали грузоперевозки в РФ

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  • 5.06.2025, 19:32
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Налеты дронов парализовали грузоперевозки в РФ

Российские железные дороги продолжают фиксировать обвальное падение грузоперевозок по стране.

Спад по итогам прошлого года, который составил 4,1% и стал рекордным за последние 15 лет, в 2025 году ускорился вдвое. К маю объемы погрузки на сети РЖД сократились на 9,4% в годовом, следует из статистики транспортной монополии, передает The Moscow Times.

В минусе оказались почти все категории грузов, а по некоторым обвал стал двузначным. Погрузка каменного угля просела на 3,4%, нефти и нефтепродуктов — на 5,8%, контейнеров — на 6,2%. Перевозки строительных грузов рухнули на 20,7%, черных металлов — на 16%, промышленного сырья — на 19,2%, а зерна — на 34,8%.

Помимо замедления экономики, проблем строительных компаний, санкций, ограничивающих экспорт, по РЖД ударили налеты украинских дронов, которые в 2025 году достигли рекордных масштабов, рассказал близкий к компании источник профильного издания «Гудок».

«Налёты БПЛА напрямую влияют на работу железнодорожного транспорта. РЖД об этом не говорят, но это явное ограничение перевозочного процесса. Когда идёт налёт, дорога останавливается», — сказал источник.

Проблемы РЖД принесла война, рассказали Reuters источники, близкие к компании. Из-за масштабных перевозок для армии российская сеть железных дорог — третья по протяженности в мире — погрузилась в хаос с тысячами брошенных поездов и заторами. «Система работала нормально, но все изменилось — грузы идут на восток, а „оборонка“ получает приоритет, и железные дороги не могут справиться», — сказал источник.

Кроме того, из-за санкций на железной дороге возник дефицит запчастей, а мобилизация и вербовка на войну принесли нехватку кадров, рассказал другой собеседник агентства: «(Машинисты) либо ушли на СВО, либо в военную промышленность, и просто некому водить поезда».

Из-за падения доходов и резкого повышения ставок по кредитам РЖД были вынуждены «пустить под нож» инвестиционную программу: ее объем в 2025 году был сокращен почти на 40% — с 1,3 трлн до 834 млрд рублей.

Проект расширения БАМа и Транссиба, критически необходимый для вывоза сырья в Китай, потерял две трети финансирования: вместо 375 млрд рублей это будет 117 млрд. Расходы на развитие подходов к портам европейской части РФ при этом было решено фактически заморозить.

В мае компания приняла решение дополнительно «срезать» бюджет на 32,5 млрд рублей, сократив расходы на закупки железнодорожных путей, а также локомотивов и вагонов.

В прошлом году правительство выделило РЖД 162 млрд рублей помощи из федерального бюджета. Но в этом году денег на поддержку компании не нашлось: Минфин забраковал предложение о субсидии на 60 млрд рублей.

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