Китай нагло картографирует морское дно возле Тайваня и важной морской базы США 12.07.2025, 6:05

Что означают эти действия?

Китай ведет активную работу по изучению океанов, имея большие амбиции по использованию морских ресурсов, но также готовясь к противостоянию на море с США и их союзниками. Об этом пишет The New York Times.

«Китайские научно-исследовательские корабли исследуют все глубже и дальше, собирая информацию, которая может расширить понимание морской жизни и влияния изменения климата. Но их выводы также могут служить военно-морским интересам Китая, в частности, развертыванию подводных лодок в Тихом океане или попыткам отслеживать малозаметные американские», - говорится в публикации.

Согласно открытым данным, китайские научные суда в последние годы проводят детальное изучение водных пространств у восточного побережья Тайваня и вокруг острова Гуам, на котором расположена ключевая военно-морская база США, ответственная за оборону в западной части Тихого океана.

Китайские суда проходили там параллельными линиями или по плотной сетке, что, по словам экспертов, свидетельствует о методических усилиях по сбору информации о морском дне в этих стратегических точках. Эта информация будет очень полезной, например, при планировании подводных военных операций.

Поскольку эти исследования проводят номинально гражданские суда, принадлежащие научным учреждениям и университетам, их активность привлекает меньше внимания, а это дает китайцам возможность действовать более свободно в этих «чувствительных» водах. При этом китайские суда четко держатся нейтральных вод, не пересекая морские границы, что не позволяет, например, тайваньским военным препятствовать работе этих «исследователей», даже если военный интерес их исследования очевиден.

Собранная китайцами информация может быть полезной для того, чтобы например лучше определить маршруты прохождения подводных лодок и оптимальные места для подводных засад или установки подводных мин, рассказал эксперт по подводным лодкам Брукингского института Том Стефаник.

Конечно, эта «научная» активность китайцев вызвала большую тревогу во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Расширение морских возможностей Китая заслуживает пристального внимания, особенно его «исследовательские» суда, которые картографируют морское дно, разворачивают датчики и прокладывают путь для подводных операций», - отметила Дженнифер Паркер, бывший офицер ВМС Австралии, которая сейчас является экспертом Колледжа национальной безопасности Австралийского национального университета.

«Нам трудно считать эту ситуацию нормальной», - сказал министр Совета по вопросам океана Тайваня Куань Би-лин.

Однако, несмотря на эти беспокойства, китайские исследовательские суда продолжают свою подозрительную активность. Так, в июне суда «Сян Ян Хун 1» и «Сян Ян Хун 5» прибыли в моря к востоку от Гуама и возобновили работу по детальному картографированию морского дна.

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