«Больше дронов и давления на Россию» 12.07.2025, 21:34

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Зеленский подвел итоги Конференции по восстановлению Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Конференция по восстановлению Украины, которая состоялась в Риме 10-11 июля, засвидетельствовала высокий уровень поддержки украинского государства. Ее результатом, в частности, стали укрепление украинской ПВО, дополнительные инвестиции в производство дронов, в частности дронов-перехватчиков, а также усиление давления на Россию.

Такое заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале 12 июля. По его словам, Конференция, посвященная восстановлению, стала одновременно площадкой для защиты Украины, укрепления ее армии и развития производства оружия.

Она продемонстрировала «высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины», написал глава украинского государства.

Фото: Zelenskyi/Official/Telegram

- Есть важные договоренности и для нашей обороны, и для нашего восстановления. Прежде всего ПВО и производство всех типов дронов, в частности дронов-перехватчиков. Приближаем соглашения, которые обеспечат Украине новые системы ПВО и ракеты к ним, – говорится в видео, обнародованном Зеленским.

Кроме того, есть позитивные сигналы от США о предоставлении систем ПВО Patriot для Украины.

В частности, Германия и Норвегия готовы помочь с покупкой этих систем.

Также достигнуто новое соглашение с Великобританией, благодаря которому Украина получит более пяти тысяч ракет к ПВО для борьбы с ударными дронами.

- Каждую неделю добавляем и инвестиций в производство оружия в Украине. Есть новые решения партнеров для этого, – говорится в видео.

Фото: Zelenskyi/Official/Telegram

В Италии также состоялась встреча формата «Коалиции желающих». Одним из ключевых вопросов были средства для Сил обороны Украины.

Очень продуктивно прошли встречи с представителями США.

- Важно, чтобы поддержка Украины продолжалась и чтобы давление на Россию стало сильнее. Именно это является ключевыми предпосылками мира. Продолжать войну должно стать действительно больно для агрессора. Рассчитываем на сильные санкционные шаги, – говорится в видео.

Зеленский выразил благодарность всем, кто «помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир».

Фото: Zelenskyi/Official/Telegram

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