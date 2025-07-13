«Люди не могут из-за такого безобразия найти работу»2
- 13.07.2025, 10:21
- 1,446
Белоруску уже 1,5 года не берут на работу из-за характеристики на предыдущем месте.
Жительницу Гродненской области Жанну уже 1,5 года не берут на работу из-за характеристики, которую ей дали на предыдущем месте. Об этом она рассказала в TikTok, пишет «Зеркало».
По словам женщины, она предпочитает «все разрешить по-хорошему, по-человечески», но из-за затяжной безработицы и из-за того, что у нее под опекой семилетняя больная девочка, она решилась записать видео и рассказать о проблеме «на столь широкую аудиторию».
— Уже почти полтора года не могу трудоустроиться. В феврале 2024 вынуждена была уйти в отставку из-за предвзятого к себе отношения председателя райисполкома. Причину озвучивать в эфире не стану. Я государственный служащий со стажем 22,5 года, имею высшее юридическое образование, — говорит автор видео.
Она уточняет, что в июле 2024 года могла трудоустроиться, но препятствием стала «необъективная характеристика с последнего места работы».
Она обращалась в госорганы с просьбой помочь трудоустроиться, но это тоже не дает результата. Женщина признается, что «обошла, обзвонила много организаций в поисках работы». Она полагает, что бывший работодатель продолжает вмешиваться в ее судьбу.
— Мне отказывают в трудоустройстве даже по направлению государственной службы занятости на вакансии. Нет объяснений происходящему, кроме одной. Некто продолжает управлять моей жизнью. Он же как бы работает. Что ему до меня и моего ребенка? Правда, Дмитрий Иванович? С 2020 года у меня под опекой девочка. Ей 7 лет. В мае 2021 года она перенесла сложную операцию по установке кохлеарного импланта. Она не слышала и не говорила. Я воспитываю и лечу ее одна, — рассказывает подробности женщина.
@12homa3 #обращениекпрезиденту #помощь ♬ оригинальный звук - Карина Олеговна🤪
— Мой пример не единственный, сколько их подобных и других, — говорит автор ролика.
— Мне очень нужна работа. Я хочу работать, я могу работать, я умею работать. Мне нужно жить и лечить больного ребенка, — говорит она, добавляя, что она надеется, что в скором времени у нее будет работа.
Напомним, что требовать характеристики с прошлых мест работы при трудоустройстве в госорганизации распорядился именно Александр Лукашенко в 2021-м году. В них должны отражаться «профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам».
Пользователи в комментариях поделились своими мнениями о ситуации. Некоторые предложили отменить эти характеристики, другие посоветовали женщине идти на любую работу, в том числе уборщицей и кассиром, раз такая ситуация. Были рекомендации обращаться в Генпрокуратуру. Вот некоторые комментарии:
«Надо отменять характеристики с прошлых работ! Если человек увольняется, на него уже злой работодатель и будет писать плохо для того, что бы отомстить работнику! Почему об этом никто не думает? Нужно срочно пересматривать этот момент, люди не могут из-за такого безобразия найти работу и нормально жить, растить детей».
«К сожалению, это во всех областях нашей страны. Эти начальники — цари. А потом взяткодатели все. Взятку надо дать!»
«На каждой работе при трудоустройстве есть испытательный срок. И характеристика не нужна. Испытательный срок любой, какой установит принимающий. Что-то странное».
«В частных организациях, как правило, не требуют характеристику, во всяком случае, не обязаны».
«Не верится, что даже дояркой не берут. Понимаю, что не хочется с высшим образованием работать дояркой, но если реально нужна работа, то корона с головы не упадет».
«Да, полномочий теперь у руководящего состава очень много! С характеристиками вообще беда, просто из личной неприязни человеку портят репутацию и жизнь!»
«Она потратила полжизни на работу по специальности, на которую училась, и почему теперь должна быть уборщицей?»