На родине Скорины ликвидируют местную типографию 2 14.07.2025, 17:26

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Она проработала более ста лет.

В Полоцке ликвидируют местную типографию. Это одно из старейших госпредприятий города, которое делало этикетки и упаковки всего молочного производства Витебщины, пишет канал «Витебск, я гуляю».

Типография носит имя самого известного полочанина — «Наследие Ф. Скорины». 10 марта 2025 года предприятие подалось на ликвидацию.

Кстати, еще в 2018 году типография отмечала 100-летие. Тогда ее назвали образцовым предприятием. Однако с 2022 года ее сайт молчит.

На аукционы сейчас выставили гаражи и склады типографии.

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