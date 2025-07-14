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До +29°С обещают в Беларуси 15 июля

  • 14.07.2025, 20:06
До +29°С обещают в Беларуси 15 июля

Ожидаются сильные ливни.

В Беларуси 15 июля объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильных ливней. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Грозы, кратковременные дожди ожидаются на большей части территории республики, днем при грозах местами могут быть сильные ливни. Будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит 12-18 градусов тепла, максимальная днем - 23-29 градусов выше нуля.

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