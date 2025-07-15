Белка в военном колесе Владимир Пастухов

15.07.2025, 14:32

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Владимир Пастухов

Это замкнутый круг.

Трампа надо читать как Евангелие. Он разговаривает притчами. Притчи принято толковать. Последняя по времени притча — о сердобольной Меланье. Считывается она достаточно легко:

«Брат Владимир, все мы не свободны в своем выборе. Ты мне друг, но выбор избирателя дороже. Ты хочешь четверть, пол и даже всю Украину, и ты в своем праве. Но возьми это так, чтобы мой народ не нервничал. То есть не надо взрывать Киев, не надо кошмарить простой народ Украины.

Потому что ни одному простому народу в мире такое не понравится. И даже моя Меланья иногда смотрит телевизор, что уж говорить о других.

Мой народ, когда видит это варварство, требует от меня действий. А народу, особенно когда с ним моя Меланья, я отказать не могу. Поэтому придется мне, брат, тебя окоротить, несмотря на то, что логика твоя мне как никому понятна».

Эта ситуация вскрыла одно из неразрешимых противоречий этой войны для Кремля. Чтобы победить Украину, надо добиться того, чтобы она лишилась внешней поддержки (иначе эта музыка будет вечной). Но победить чисто в поле (читай — на фронте) не получается. Приходится прибегать к карательным мерам с целью сломить сопротивление в тылу.

Но побочным эффектом карательной политики является ее величество «картинка», которая транслируется на миллиарды IP-адрессов и сотни миллионов дисплеев, формируя общественное мнение в поддержку Украины. Это общественное мнение приобретает в конечном счете вектор, который заставляет политиков продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине, что делает положение «на земле» тупиковым и заставляет предпринимать все новые и новые карательные экспедиции.

Это замкнутый круг, который не так просто разомкнуть, как кому-то кажется. Ну хотя бы потому, что Путин тоже зависит от общественного мнения, даже в том случае, когда он его изначально сам сформировал. Поэтому Путину не нужен мир, ему нужна победа. Для победы надо ломать волю украинцев. Но ломая волю украинцев (без особого успеха пока, между прочим), он усиливает их поддержку извне и тем самым отодвигает желаемую победу.

В общем, крутится российский нацлидер как белка в военном колесе, а толку чуть. Попробовал откровенно поделиться своими печалями с Трампом, а тот в ответ рассказал ему притчу про Меланью, намекая, что ничем не может помочь…

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