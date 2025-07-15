Как может начаться падение Путина Александр Мотыль

15.07.2025, 17:18

Чудеса, по-видимому, все же случаются.

Президент Дональд Трамп только что объявил, что США предоставят Украине «миллиарды и миллиарды» единиц вооружения, причём оплаченных Европой. Его собеседник в Овальном кабинете — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — добавил, что Украина получит «огромное количество военной техники».

Это еще одна плохая новость для России.

Первое: визуальный эффект

Начнем с внешнего вида ситуации: Трамп и Рютте, США и НАТО — организация, которую администрация Трампа ранее не раз критиковала настолько, что некоторые даже предполагали возможный выход Америки из альянса. Совместная поддержка Украины может быть лишь временной разрядкой — или может стать началом более дружественных отношений. В любом случае, это плохая новость для России.

Второе: компромиссное решение для всех

Трамп и Европа, похоже, нашли способ поддержать Украину так, чтобы выиграли все. Украинцы выигрывают, получая оружие;

европейцы выигрывают, оказывая поддержку; американцы выигрывают, потому что оружие оплачивается Европой.

Единственный проигравший — Владимир Путин.

Третье: сигнал Москве

США и Европа ясно дали понять Путину, что не бросят Украину на растерзание его геноцидальным планам. Западной помощи может оказаться достаточно, чтобы не только остановить, но и, возможно, повернуть вспять постепенные территориальные захваты России, которые уже стоили ей более миллиона убитых и раненых.

Четвертое: уязвимость Путина

Чтобы остановить наступление России, нужно подорвать режим Путина. Российский диктатор настолько глубоко отождествил себя — и свою политическую, и свою физическую жизнь — с этой войной, что все, кроме сокрушительной победы, будет унизительным поражением. Это может подорвать его легитимность и спровоцировать переворот.

Экономика России балансирует на грани краха, так что не удивляйтесь, если Путин покинет Кремль уже в этом году.

Пятое: единственный путь к перемирию — давление

Остановить Путина — единственный способ заставить его согласиться хотя бы на подобие перемирия или мира. Не потому, что он вдруг прозреет, а потому что какой-то мир может стать для него единственным способом сдержать врагов и сохранить трон.

Борьба внутри Кремля усилится — еще одна плохая новость для России.

Шестое: психологический эффект

Увеличение поставок западного оружия станет огромным моральным стимулом для украинского народа — стойкого, но уставшего и отчасти деморализованного. Украинцы боялись, что их бросит Западом. Теперь этот страх, наверное, отступит.

Можно ожидать усиления боевого духа, что, в свою очередь, лишь усилит депрессию в России, особенно среди тех, кто умирает на фронте без всякого смысла.

Седьмое: гуманитарное измерение

Западная помощь означает, что массовое убийство украинских мирных жителей Россией уменьшится, а шансы Украины на выживание и, возможно, победу — значительно возрастут. Что, конечно же, — плохая новость для Путина и для России.

Конец Путина?

Задача, стоящая перед администрацией Трампа, проста: удержать курс и отнестись к 50-дневному сроку серьезно. Кроме того, нужно быть готовыми ввести все тарифы, когда — а не если — Путин откажется согласиться на мир.

В этот момент, если российская элита поймёт, что Путин не способен победить, она может решить избавиться от него и подумать о завершении этой кровавой войны. Но чтобы столь чудесный поворот стал возможен, президент Трамп должен держать линию — и не отступить.

Ни разу.

Александр Мотыль, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com