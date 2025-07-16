«Езжай. И если что-то случится, будешь виновата» 16.07.2025, 14:35

Белорусский врач рассказал о проблеме распределения медиков.

Недавно белоруска пожаловалась в TikTok на распределение после окончания медицинского университета. По словам врача, ее отправили в деревню, где у нее нет жилья, а дорога до места работы проблемная.

Со слезами на глазах девушка рассказала, что пойти учиться по целевому было не ее желанием, а сейчас она не может расторгнуть контракт, пока не отработает пять лет. Боль белоруски высмеяли пропагандисты, набросившись со злыми комментариями.

— В 17 лет юридически решение принимает родитель. По сути, он продает своего ребенка государству на пять лет. Тут можно дискутировать, понимала ли девушка, на что шла, — комментирует ситуацию врач и профсоюзный активист Станислав Соловей в эфире «Обычного утра».

— Если спросить врачей, которые уже работают, кем они хотели стать, когда поступали в медицинский университет, уверен, больше половины скажут не свою специальность. Так было со мной, со многими друзьями.

Поступая в медицинский, ты имеешь очень отдаленное понятие, что такое медицина в принципе и как она работает. Целевое распределение убивает мотивацию учиться, потому что ты уже знаешь, что поедешь туда, куда не хочешь, работать тем, кем не хочешь.

И при этом мы теряем специалистов. В процессе обучения может выясниться, что студент, который взял целевое в амбулаторию на условного терапевта, на самом деле гениальный хирург. А тот, кто взял на хирурга — боится крови и не выдерживает операций. Тогда мы получим плохого хирурга, который должен им пять лет отработать, и терапевта, который им не хочет и не умеет быть.

Девушка говорит, что не готова, не знает, что ей делать. Но нет, ей говорят: «Езжай». И если что-то случится, будет виновата она. Хотя она открыто говорит: «Я не умею».

И, к сожалению, были случаи, которые приводили к тяжелым травмам и смерти из-за неопытности, необученности врачей, которых отправили в отдаленные места.

Соловей отмечает, что сегодня 80% мест в медицинском университете Беларуси — целевые. Выходит, если молодой человек принимает решение стать врачом, должен идти на такие условия — либо вовсе не поступать на врача или же уезжать в другую страну.

— Работа власти — забота о здоровье населения. Отправлять недоученного врача бесполезно. Можно привести в пример районный город Витебской области, находящийся в 25 км от Орши, куда привезли человека с тяжелым ножевым ранением, а там работает хирург первого года работы. Он понимает, что не справляется, вызывает заведующего, который тоже первого года работы.

Они вызвали врачей из Витебска, но пока они ехали, пациент умер. Комиссия, которая эта разбирала, что она может сделать? Два врача-первогодки. Невозможно за год обучиться всей хирургии. Поэтому власти говорят: «Вот вам доктор, он к вам едет». Но если что-то происходит, ответственность перекладывается.

Целевого образования нет практически ни в одной нормальной стране в мире.

Если мы посмотрим на опыт Литвы, то все решается очень просто — создаются условия, чтобы врачу было выгодно приехать в регионы.

Если посмотреть на опыт Польши, то там экспертные центры, которые оперируют сложнейшие патологии, разбросаны по всей стороне. То есть там есть жизнь вне столицы. А у нас есть жизнь в областных городах, столице, а в остальных местах — ну, что-то там, надо кого-то сослать. Сделать так, чтобы там люди хотели жить — в голову почему-то не приходит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com