Глава МИД Латвии призвала Трампа не ждать 50 дней 2 17.07.2025, 14:52

Байба Браже

Санкции напрямую влияют на боеспособность России.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что президенту США Дональду Трампу не стоит ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью на полях форума по безопасности в Аспене она подчеркнула: «Санкции следует ввести раньше. Нет смысла давать Путину дополнительное время, пока продолжаются атаки российских войск».

Браже приветствовала недавнее заявление Трампа о поставках оружия Украине и возможности введения 100-процентных тарифов против стран, торгующих с Россией, если Кремль не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней. Однако она настаивает на том, что давление на Москву следует усиливать незамедлительно, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

«Россия должна понимать, что с каждым днем ее положение ухудшается. Мы уже это видим: экономика России испытывает серьезные трудности», — сказала она.

По словам министра, санкции напрямую влияют на боеспособность России, а не на ее граждан. Она также подтвердила, что разведывательные данные союзников, включая США, свидетельствуют об отсутствии у Путина желания прекращать войну.

Браже подчеркнула, что прежние попытки диалога не дали результата: «Было лишь вопросом времени, когда станет ясно, что Путин просто тянет время и вводит всех в заблуждение».

Тем временем ЕС готовит новый пакет санкций, включающий снижение ценового потолка на российскую нефть и ограничения в финансовом секторе. Единственной страной, пока не поддержавшей меры, остается Словакия.

Представители Запада выразили осторожный оптимизм относительно смены риторики Трампа. «Если перемены реальны — это хорошая новость», — отметил один из европейских чиновников.

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