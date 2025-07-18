Северная Корея запретила иностранцам посещать курорт после визита Лаврова 6 18.07.2025, 8:15

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Фото: AFP

В чем причина?

Власти Северной Кореи приостановили доступ иностранцев к недавно открытому пляжному курорту на восточном побережье страны. Решение может быть связано с недавним визитом в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Bloomberg.

Национальное управление туризма КНДР сообщило, что курортная зона Вонсан-Кальма, которая начала работу в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей.

Причины ограничения доступа иностранцев остаются непонятными, но они совпали с недавним визитом в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время встречи со своим коллегой он заявил, что Россия сделает «все возможное» для расширения потока российских туристов в Северную Корею.

В то же время, некоторые аналитики предполагают, что причиной недопуска туристов может быть незавершенное строительство объекта.

«Курорт без сомнения открыт, но он еще не совсем готов. Одно из самых больших зданий на курорте, отель вблизи отеля Кальмаеги, кажется, не используется. Поблизости наблюдается минимальная активность, а бассейн на крыше до сих пор не заполнен водой», - отметили в аналитической программе 38 North при Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.

Выгодный финансовый проект

Пляжный курорт Вонсан-Кальма - один из любимых проектов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он имеет частную резиденцию на побережье и часто лично посещал строительную площадку для контроля за выполнением работ.

По данным государственных СМИ, курорт вмещает около 7000 гостевых номеров. На его территории размещены роскошные отели и частные виллы, открыт аквапарк и аэропорт.

В Bloomberg отметили, что туризм является ключевым источником доходов для режима Ким Чен Ына, который находится под санкциями. С момента смягчения пограничных ограничений, связанных с пандемией, страна разрешает въезд лишь небольшому количеству туристов из России.

Северокорейские власти тщательно контролируют пребывание иностранцев, которые обычно останавливаются в специально отведенных для них местах и имеют ограничения на передвижение по территории страны.

Провал Трампа

Президент Дональд Трамп также предлагал план застройки прибрежной недвижимости в обмен на обязательства Северной Кореи по денуклеаризации. Это произошло во время первой встречи Трампа с Кимом в 2018 году.

Однако такая «неподвижная дипломатия» не принесла существенных результатов: лидеры встречались лично трижды, но переговоры не позволили Киму свернуть свою ядерную программу.

Впоследствии Северная Корея отвергла идею новых переговоров с США и стала ключевым союзником российского диктатора Владимира Путина, поддерживая его войну против Украины.

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