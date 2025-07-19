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Закричит даже Медведев

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  • Алексей Копытько
  • 19.07.2025, 18:11
  • 2,456
Закричит даже Медведев
Алексей Копытько

Санкции добавляют РФ немало хлопот и вызывают издержки.

Дмитрий Медведев, этот сгусток молекул алкоголя, принявший форму замсекретаря Совета безопасности РФ, сделал добрососедский этнографический обзор Европы по поводу 18-го пакета санкций ЕС. Который его, конечно же, ни разу не беспокоит.

Странно, что Медведев нагрубил главе Еврокомиссии, но не упомянул товарища Фицо, успешно расторговавшего свои хотелки с Брюсселем и переставшего блокировать. Также осталось непонятным, какой из видов санкций не беспокоит Медведева больше всего. Нефть? Банки? Физ-юр лица?

Эффективность европейских санкций – вопрос предельно дискуссионный. Наши отраслевые эксперты (например, по морским перевозкам) детально описывали пробелы, которые невозможно объяснить простой забывчивостью, а также избирательную слепоту при исполнении.

Факт в том, что даже такие санкции добавляют РФ немало хлопот и вызывают издержки. И они уже введены. Если вдруг будет принятое политическое решение их добросовестно исполнять, от ужаса закричит не только Медведев.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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