Закричит даже Медведев1
- Алексей Копытько
- 19.07.2025, 18:11
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Санкции добавляют РФ немало хлопот и вызывают издержки.
Дмитрий Медведев, этот сгусток молекул алкоголя, принявший форму замсекретаря Совета безопасности РФ, сделал добрососедский этнографический обзор Европы по поводу 18-го пакета санкций ЕС. Который его, конечно же, ни разу не беспокоит.
Странно, что Медведев нагрубил главе Еврокомиссии, но не упомянул товарища Фицо, успешно расторговавшего свои хотелки с Брюсселем и переставшего блокировать. Также осталось непонятным, какой из видов санкций не беспокоит Медведева больше всего. Нефть? Банки? Физ-юр лица?
Эффективность европейских санкций – вопрос предельно дискуссионный. Наши отраслевые эксперты (например, по морским перевозкам) детально описывали пробелы, которые невозможно объяснить простой забывчивостью, а также избирательную слепоту при исполнении.
Факт в том, что даже такие санкции добавляют РФ немало хлопот и вызывают издержки. И они уже введены. Если вдруг будет принятое политическое решение их добросовестно исполнять, от ужаса закричит не только Медведев.
Алексей Копытько, «Фейсбук»