Певца-путиниста Баскова объявили в розыск 3 20.07.2025, 12:37

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Николай Басков

Для него уже избрали меру пресечения.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста РФ Николая Баскова. Это первым заметило российское госагентство ТАСС 20 июля.

При этом, по данным СМИ, Басков находится в розыске в Украине с марта 2022 года. Певца обвинили в «посягательстве на ее территориальную целостность», а также уже избрали заочную меру пресечения — содержание под стражей.

При этом с 2017 года имя артиста фигурирует в списках украинского сайта «Миротворец».

К слову, в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова государственных наград страны.

Согласно открытым данным, в розыск объявлены и другие известные россияне, в том числе:

министр просвещения РФ Сергей Кравцов;

глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина;

генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров;

депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов;

певица Таисия Повалий.

Все они, как и Басков, фигурируют в базах украинских силовых структур.

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