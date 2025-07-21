Гомельский предприниматель добился справедливости в споре с коммунальниками 21.07.2025, 10:39

Предполагаемый магазин в Гомеле, который затапливала вода.

Фото: Яндекс

На это потребовался год.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал правоту предпринимателя по его иску к госпредприятиям «Гомельводоканал», КЖРЭУП «Сельмашевское» и страховым компаниям «ТАСК», и «Белгосстрах» о возмещении материального ущерба.

Об этом сообщил Гомельский областной суд 18 июля, а проблемы у предпринимателя начались ровно год назад, пишет «Флагшток».

Суть в том, что вода затапливала помещение предпринимателя, которое используется как торговый объект — магазин «Сантехника. Освещение». На первом этаже находится торговый зал, в подвале — зал предпродажной подготовки и другие помещения.

С 12 июня 2024 года через капитальные стены помещения со стороны стен подвалов смежных подъездов начала просачиваться канализационная вода и скапливаться на полу.

Прибывавшие службы КЖРЭУП «Сельмашевское» и «Гомельводоканал» не могли остановить протечку, а также установить причину аварийной ситуации и определить в границах чьей зоны эксплуатационной ответственности повреждено канализационное оборудование, говорится в информации суда.

В итоге был составлен акт, где виновником был указан «Гомельводоканал», но предприятие с этим не соглашалось и отказывалось возмещать причиненный ущерб.

Поэтому предпринимателю пришлось идти в суд. С «Гомельводоканала» в качестве материального ущерба пытались взыскать в целом почти 8 тысяч рублей.

К участию в деле суд привлек в качестве соответчиков КЖРЭУП «Сельмашевское», «ТАСК» и «Белгосстрах».

Поскольку между «Белгосстрахом» и «Гомельводоканалом» заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих, материальный ущерб подлежал взысканию с «Белгосстраха», постановил районный суд.

Но, как следует из информации областного суда, ответчик не согласился с этим и подал апелляцию. Однако судебная коллегия Гомельского областного суда решение оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Таким образом, ущерб предпринимателю почти в 8 тысяч рублей должна выплатить государственная страховая компания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com