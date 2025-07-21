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Гомельский предприниматель добился справедливости в споре с коммунальниками

  • 21.07.2025, 10:39
Гомельский предприниматель добился справедливости в споре с коммунальниками
Предполагаемый магазин в Гомеле, который затапливала вода.
Фото: Яндекс

На это потребовался год.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал правоту предпринимателя по его иску к госпредприятиям «Гомельводоканал», КЖРЭУП «Сельмашевское» и страховым компаниям «ТАСК», и «Белгосстрах» о возмещении материального ущерба.

Об этом сообщил Гомельский областной суд 18 июля, а проблемы у предпринимателя начались ровно год назад, пишет «Флагшток».

Суть в том, что вода затапливала помещение предпринимателя, которое используется как торговый объект — магазин «Сантехника. Освещение». На первом этаже находится торговый зал, в подвале — зал предпродажной подготовки и другие помещения.

С 12 июня 2024 года через капитальные стены помещения со стороны стен подвалов смежных подъездов начала просачиваться канализационная вода и скапливаться на полу.

Прибывавшие службы КЖРЭУП «Сельмашевское» и «Гомельводоканал» не могли остановить протечку, а также установить причину аварийной ситуации и определить в границах чьей зоны эксплуатационной ответственности повреждено канализационное оборудование, говорится в информации суда.

В итоге был составлен акт, где виновником был указан «Гомельводоканал», но предприятие с этим не соглашалось и отказывалось возмещать причиненный ущерб.

Поэтому предпринимателю пришлось идти в суд. С «Гомельводоканала» в качестве материального ущерба пытались взыскать в целом почти 8 тысяч рублей.

К участию в деле суд привлек в качестве соответчиков КЖРЭУП «Сельмашевское», «ТАСК» и «Белгосстрах».

Поскольку между «Белгосстрахом» и «Гомельводоканалом» заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих, материальный ущерб подлежал взысканию с «Белгосстраха», постановил районный суд.

Но, как следует из информации областного суда, ответчик не согласился с этим и подал апелляцию. Однако судебная коллегия Гомельского областного суда решение оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Таким образом, ущерб предпринимателю почти в 8 тысяч рублей должна выплатить государственная страховая компания.

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