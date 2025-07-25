Минчане жалуются на отравления после посещения известного ресторана 2 25.07.2025, 15:24

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Работу заведения приостановили.

На днях минский ресторан Marumi на пр. Независимости, 18, активно раскритиковали в сети: якобы после посещения заведения у посетителей наблюдались признаки отравления. В истории разбиралось агентство «Минск-Новости».

С 18 по 23 июля в интернете стали появляться негативные отзывы от посетителей Marumi. Все жаловались на диарею, температуру и тошноту:

«Была в пятницу, все понравилось, но в субботу началось адское отравление. Лежу в больнице, тут сказали, что у них я уже шестой человек из «Маруми» с отравлением за последнее время. Проверяйтесь, ребята».

«Хотим подтвердить отзыв ниже. Обедали в ресторане 19.07 и на следующий день получили „пакет счастья“. У девушки поднялась температура до 39 и больше суток не спадала ниже 38,3, у меня легче, но также в пике 38. Сильно тошнило и проблемы со стулом, сейчас, спустя три дня, температура спала, но проблемы с желудком также…»

«В субботу, 19 июля, посетили данное заведение, в заказе были пасты с креветками и курицей, сашими, оба слегли с отравлением, температура под 40 и все сопутствующие симптомы, четвертый день состояние соответствующее, спасибо, вкусно!»

«17 июля посетили с подругами ваш ресторан. Все три получили отравление с температурой 39».

Также в сети появилась информация о временном закрытии ресторана по техническим причинам, однако на сайте заведения об этом ничего не сказано. Тем не менее в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии слухи подтвердили:

— В связи с поступлением обращений граждан о качестве питания специалистами санитарно-эпидемиологической службы проведена оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на указанном объекте общественного питания. Его деятельность приостановлена с 21 июля из-за выявленных нарушений.

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