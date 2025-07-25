Ученые: Похожая на Землю планета в 35 световых годах от нас имеет все условия для жизни 3 25.07.2025, 18:31

Астрономы обнаружили пятую каменистую планету в относительно близкой звездной системе.

Астрономы использовали космические, а также наземные телескопы для очередного исследования окружения звезды L98-59, которая находится на расстоянии 35 световых лет от нас. В результате астрономы обнаружили пятую планету в звездной системе, которая является каменистым миром класса супер-Земля.

Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Astrophysics, предполагает, что планета L98-59 f может иметь жидкую воду на поверхности, атмосферу, а также умеренный климат.

Это значит, что там может обитать потенциальная внеземная жизнь, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Ранее вокруг звезды L98-59 астрономы обнаружили четыре каменистые планеты земной группы. И теперь исследование позволило получить больше информации об этих мирах. В частности, ученые смогли определить размер, массу и основные характеристики всех планет, в том числе и нового мира.

Например, выяснилось, что самая близкая к звезде планета имеет половину массы Земли, а ее размер примерно на 16% меньше. Таким образом это одна из самых маленьких известных планет за пределами Солнечной системы.

Астрономы выяснили, что на двух самых близких к звезде L98-59 скорее всего активно извергаются вулканы, а потому их поверхность покрыта лавой. В то же время третья планета в данной системе может быть полностью покрыта водой и не похожа ни на одну планету в Солнечной системе.

L98-59 – звезда типа красный карлик, а значит она меньше Солнца и выделяет меньше тепла. Поэтому зона обитаемости данной звезды меньше, чем у Солнца. Зона обитаемости – это участок космоса, где внешние условия позволяют существовать на планете воде в жидком виде.

Новая планета L98-59 f находится в зоне обитаемости своей звезды, хотя ее орбитальный период составляет всего 23 земных дня. У Земли он составляет 365 дней. Но красный карлик выделяет меньше тепла и излучения, чем Солнце. Астрономы считают, что планета L98-59 f на самом деле получает столько же тепла, как и Земля от Солнца. Но этот мир принадлежит к классу супер-Земля, то есть это каменистая планета, которая в 2,8 раз больше Земли.

Ученые считают, что на этой планете может быть вода в жидком виде, атмосфера и все необходимые условия для того, чтобы там могла возникнуть внеземная жизнь.

Авторы исследования намерены использовать космический телескоп Уэбб для дальнейшего исследования планеты L98-59 f. Возможно удастся обнаружить атмосферу там, водяной пар или даже признаки существования внеземной жизни.

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