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Ученые советуют приключенческую терапию

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  • 29.07.2025, 17:38
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Ученые советуют приключенческую терапию

Что это такое?

Новое исследование Университета Оклахомы (США) выявило, что приключенческая терапия — эффективный способ снижения тревожности и повышения психологического благополучия, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Этот метод включает в себя физическую активность на природе: походы, скалолазание или просто прогулки, и может применяться не только для подростков, но и для взрослых.

Исследователи проанализировали более 70 тысяч публикаций и выбрали 12 качественных исследований с участием свыше 2 тысяч человек с тревожными расстройствами. Результаты показали, что около 90% участников испытали заметное улучшение. Эффект наблюдался даже после коротких сессий продолжительностью от 2,5 часов. Побочных эффектов зарегистрировано не было.

Терапия работает за счет вовлечения в физическую активность, взаимодействия с природой и формирования чувства командного единства. Также механизм эффективности объясняется через экзистенциальный подход (свобода и ответственность) и теорию Адлера, согласно которой преодоление физических препятствий усиливает чувство собственной значимости.

Даже если экстремальные походы вам не по душе, ученые советуют внедрить в повседневную жизнь элементы активности на свежем воздухе — прогулки, работа в саду, обед в парке. Это не только дополняет традиционную терапию, но и способствует укреплению внутренней устойчивости и улучшению настроения.

Исследователи призывают к проведению более масштабных исследований, но уже сейчас очевидно: приключения — это не только развлечение, но и мощный терапевтический инструмент.

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