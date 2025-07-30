Кофе не только бодрит: ученые открыли неожиданный эффект утреннего напитка 30.07.2025, 8:43

Это имеет значение для людей, которые лечатся антибиотиками.

Всем давно известно о том, что кофе бодрит. А недавно ученые открыли еще одно свойство этого напитка: он делает более устойчивыми к антибиотикам бактерии в кишечнике. Об этом пишет Earth.

Это открытие сделала команда исследователей под руководством профессора Аны Риты Брочадо из Вюрцбургского университета в Германии.

Так, исследование показало, что кофеин снижает эффективность некоторых антибиотиков. Это не означает, что он непосредственно обезвреживает эти препараты, но вызывает незначительные изменения внутри некоторых бактерий, в частности кишечной палочки. Эти изменения могут блокировать проникновение антибиотиков, помогая бактериям выжить.

Ученые обнаружили, что кофеин активирует ген под названием Rob. Как только он включается - запускается цепная реакция. Несколько транспортных белков меняют поведение, и бактерии начинают блокировать антибиотики, например ципрофлоксацин.

Кофеин не убивает антибиотики, а лишь затрудняет процесс проникновения их внутрь клетки. Бактерии не становятся полностью устойчивыми - их просто становится труднее уничтожить, пояснила профессор.

Ученые отметили: хуже всего то, что такое влияние кофе на антибиотики не проявляется в стандартных тестах на резистентность. Результат может показать, что антибиотик действует, но на самом деле это может быть не так.

Они также исследовали, какую роль играет кофеин при воздействии актибиотиков на сальмолеллу - близкого родственника кишечной палочки. Как выяснилось, в этом случае кофеин не снижал всасывание лекарства. Разница, вероятно, заключается в том, как каждый вид контролирует транспортные белки: один настраивает эти ворота, а другой - нет.

Замечается, что этот эффект кофе не является классической резистентностью, а это что-то более гибкое, что бактерии могут включать или выключать. Ученые назвали это «низким уровнем» резистентности. Она временная и едва заметна, но это не делает ее безопасной. Она может помочь бактериям выживать достаточно долго, чтобы вызвать стойкую инфекцию и развить дальнейшую резистентность.

То есть даже если кофеин не сделает кишечную палочку бессмертной, он может дать ей шанс на победу. А в медицине даже небольшое преимущество может иметь значение.

«Такие фундаментальные исследования влияния веществ, потребляемых ежедневно, подчеркивают жизненно важную роль науки в понимании и решении реальных проблем», - сказала президент Тюбингенского университета Карла Полльманн.

Ученые предположили, что это открытие, вероятно, заставит врачей, которые назначают лечение антибиотиками учитывать диету пациента, в частности употребляет ли он кофе.

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