Испорченная нефть и операция «Заслонка» 1 Михаил Гончар, «Зеркало недели»

30.07.2025, 11:26

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Россия действует в присущей ей манере.

На турецком терминале, конечной точке нефтепровода Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) для транспортировки азербайджанской нефти на средиземноморский рынок, 22 июля нашли нефть с высоким содержанием хлорорганических веществ, опасных для нефтепереработки. На это мало кто обратил бы внимание, кроме отраслевых специалистов, но на фоне испорченных отношений между Москвой и Баку появление в трубе испорченной нефти именно в это время выглядит очень неоднозначно. Почти одновременно на рейде в порту Новороссийска начала обостряться ситуация из-за внедренных указом президента РФ с 21 июля с.г. мер ФСБ по контролю иностранных судов, заходящих в российские порты. Указ обязует всех без исключений, независимо от характера груза или типа порта, получить одобрение Федеральной службы безопасности. Эти события не выглядят взаимосвязанными. На первый взгляд.

Немного о нововведении

Указом президента РФ «О внесении изменений в Положение о входе иностранных судов в морские порты Российской Федерации» от 21 июля 2025 года №502 приписано, что вход судов, идущих из иностранных портов в порты РФ, будет возможен только с разрешения капитана порта, согласованного с уполномоченным сотрудником ФСБ. Норма вступила в силу сразу после публикации, с этой самой даты. Стоит отметить, что появлению этого указа предшествовал приказ ФСБ от 25 мая 2024 года №205 «О внесении изменений в Правила пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454».

Управление ФСБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области первым обнародовало внедрение новых правил пограничного режима еще в прошлом году. Согласно правилам, капитаны иностранных судов, проходя через территориальное море РФ или заходя в российские порты, должны были присылать в ФСБ сообщение установленной формы о каждом фактическом заходе в порт. Форма, контактные данные и способ передачи информации (телефон, email, факс, УКВ) также были определены приказом. Была введена обязанность для капитанов судов сообщать за 24 часа до входа в порт и за четыре часа до фактического захода. Вход, выход, а также маневры судов в зоне портовых служб управления движением судов строго контролируются: необходимо подавать запросы на движение за 15 минут до начала и поддерживать постоянную VHF-радиосвязь с уполномоченным оператором.

Двигателем обозначенных изменений стали диверсии в этом году против пяти танкеров, перевозивших российскую нефть. Все пять судов заходили в российские порты за несколько недель до таинственных взрывов. Из-за этого многие эксперты начали показывать пальцем на Украину. Кто действительно за этим стоит, до сих пор неизвестно, но в Москве решили дополнительно перестраховаться. Но на самом деле замысел Кремля более многоаспектен, чем просто предотвращение диверсий. Собственно, Кремль сам решил действовать диверсионным способом. Гибридным.

Давление на Казахстан

Казахстан зависит от порта Новороссийска в части экспорта своего основного сырья и продукции — нефти, угля, зерна, ферросплавов, медных концентратов, минеральных удобрений. Несмотря на усилия по развитию альтернативных маршрутов (через Каспий, Южный Кавказ и Турцию — в Европу или через Каспий и Иран — на Ближний Восток), Казахстан продолжает зависеть от российского маршрута. Это дает Москве рычаги влияния на казахстанскую экономику и политику. Поэтому какие-либо дополнительные осложнения на основном логистическом маршруте, еще и связанные с проверками ФСБ, воспринимают в Астане с беспокойством. Тем более с учетом довольно напряженных отношений с Москвой. Напомню, что Кремль не простил президенту Токаеву его нежелание признать так называемые ДНР/ЛНР, российский статус Крыма и других оккупированных Россией территорий Украины и многое другое.

Основная экспортная позиция Казахстана — сырая нефть с месторождений Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, которую добывают консорциумы западных компаний. Ведущую роль в нефтедобывающем секторе Казахстана играют американские компании Chevron и ExxonMobil, а также европейские Shell, ENI, Total Energies. Миноритарно присутствует и российская «Лукойл».

По имеющейся информации, указ Путина от 21 июля был продиктован не только мотивом предотвращения диверсий против судов, перевозящих российскую нефть. Стратегическая цель России в условиях падения цен на нефть и роста затрат на войну — уменьшить на рынке объемы нефти конкурентов, что повысит цену на нее. А Казахстан и Азербайджан являются такими конкурентами. Конечно, они в другой весовой категории, чем Россия или Саудовская Аравия, а впрочем, экспортированные ими объемы влияют на глобальный рынок нефти. Особенно важен в этом аспекте Казахстан, добыча которого приближается к 90 млн тонн в год, а экспорт в 2024 году составлял почти 69 млн тонн. Тем более что основной экспортный маршрут замкнутой в глубине Центральной Азии казахстанской нефти пролегает через территорию России.

С помощью дополнительных проверок в сфере безопасности Кремль ставит цель:

создать препятствия для экспорта нефти из Казахстана, чтобы уменьшить ее объем на рынке и вызвать восходящий ценовой тренд;

побуждать европейские компании к оказанию давления на правительства (Италии, Франции, Нидерландов, Великобритании) и Еврокомиссию, чтобы те изменили подходы санкционной политики против России в нефтяном секторе (прекратили «травлю» так называемого теневого флота), ведь сырье из Казахстана обеспечивает 11,5% импорта нефти в ЕС, и его уменьшение чувствительно для нефтепереработки Европы;

создать дополнительное напряжение в отношениях между правительством Казахстана и американскими добывающими компаниями, которые хотят экспортировать больше нефти после инвестиций в расширение добычи в течение последних лет, в то время как Астана имеет обязательство соблюдать экспортные квоты в рамках ОПЕК+;

заставить американские компании давить на администрацию Трампа, чтобы та в свою очередь усилила давление на Украину для скорейшего прекращения войны, отказавшись поставлять ей вооружение и военную технику (ВиВТ).

Судовладельцы и нефтетрейдеры в присущей им манере хранили молчание на протяжении нескольких дней, не желая попасть под гнев ФСБ из-за обнародования фактов задержки танкеров на рейде Новороссийска и запрета заходить под загрузки.

Цепочка шантажа работает

Особое внимание нужно обратить на скрытые и непубличные действия американских компаний, прежде всего Chevron. Она давно является непубличным лоббистом российских интересов в США. Компания вместе с российским нефтепроводным монополистом «Транснефть» и «Совкомфлотом» является с 2012 года основателем российско-американского «Диалога Форт-Росс». С 2014 года Chevron выступала против введения санкций против России в нефтяном секторе, в 2021-м участвовала в лоббировании прекращения санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об особенностях этой компании ZN.UA уже писало в 2023 году.

Россия довольно эффективно использует давление на американские компании для достижения своих целей. Недавний показательный пример. В воскресенье 30 марта с.г. Трамп сказал в эфире NBC News, что он «взбешен и очень зол» на Путина, и угрожал ввести дополнительные тарифы для покупателей российской нефти. Уже в понедельник, 31 марта, «Транснефть» издала распоряжение о временном закрытии двух из трех причалов загрузки на терминале Южная Озереевка в портовой зоне Новороссийска. Показательно, что Chevron во вторник, 1 апреля, заявила, что добыча нефти на ее казахстанском месторождении Tengiz, а также поставки в трубопровод КТК продолжаются без перерывов, и вместе с тем обошла вопрос нарушения графика отгрузки нефти на танкеры, несмотря на то, что работал только один из трех причалов. Министерство энергетики Казахстана также сделало заявление, что «загрузки продолжаются как обычною, согласно графику, через третий причал, который все еще работает».

2–3 апреля руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где провел встречи со спецпредставителем администрации Трампа Стивом Уиткоффом. И уже в течение следующих дней Трамп смягчил риторику в отношении Путина и размыл перспективу дополнительных санкций против российской нефти. Стоит обратить внимание, что Россия периодически прибегает к практике «перекрытия заслонки» американским нефтяным гигантам, приостанавливая отгрузку сырья под тем или иным предлогом. Так было и в 2022, и 2023 годах якобы из-за сложных погодных условий и ситуации в сфере безопасности — атак украинских морских ударных дронов.

С российской стороны сейчас прилагают усилия, чтобы склонить администрацию Трампа к отказу от озвученной перспективы санкций против стран-потребителей российской нефти (КНР, Индии, Бразилии) в обмен на сохранение статус-кво по отгрузке казахстанской нефти американских компаний из порта Новороссийска. Иначе «заслонка будет перекрыта» со всеми неприятными последствиями для бизнеса американских компаний: меньше проданной нефти — меньше полученных доходов — меньше дивидендов акционерам — проблемы для топ-менеджмента.

Лоббисты компаний Chevron и ExxonMobil, а также контакты по линии Дмитриев—Уиткофф привлечены к решению проблемы, возникшей из-за указа Путина от 21 июля. Вместе с тем Москва предлагает администрации Трампа прекратить поставки ВиВТ Украине с учетом того, что «режим Зеленского не хочет мира и демонстрирует диктаторские подходы». В то же время обещает решить проблему бесперебойного нефтяного трафика из Новороссийска, дав приоритет танкерам американских компаний Chevron и ExxonMobil, прибывающим под загрузку нефтью. Нарратив, который сейчас непублично продвигают для Белого дома, — «из-за Зеленского американский нефтяной бизнес не может нормально работать».

Указ Путина от 21 июля с.г. нанесет ущерб казахстанским экспортерам (прежде всего «КазМунайГазу») из-за недополученной выручки. Это станет дополнительным ударом по и без того проблемной экономике страны, приведет к дальнейшему обесцениванию тенге и падению доходов населения.

Испорченная нефть

Испорченные партии Azeri Light, конечно, могут быть недосмотром лаборатории, контролирующей качество нефти на азербайджанском терминале «Сангачал», откуда начинается ее движение в направлении турецкого Джейхана. Группа месторождений Азери—Чираг—Гюнешли — уже на стадии истощения, поэтому приходится применять методы интенсификации добычи, и хлорорганика могла, хотя и не должна была, попасть в поток добытого сырья. Но в БТД в последние годы поступает не только азербайджанская нефть. В небольших объемах — до 1,5 млн тонн в год — туда попадает и нефть с восточного берега Каспия — из Туркменистана и преимущественно из Казахстана. Оператор БТД — британская «ВР-Азербайджан» — четко заявляет, что третьи стороны допускаются только при условии, что их нефть не повлияет на качество Azeri Light.

Из казахстанского терминала Актау танкерами через Каспий нефть доставляют на западный берег и закачивают в БТД. То есть гипотетически нефть с чрезмерным содержанием хлорорганики, попавшая в трубу, может быть казахстанского происхождения. Конечно, «КазМунайГаз» все отрицает, но казахстанские источники утверждают, что охранные фирмы, традиционно оказывающие услуги совместному американо-казахстанскому предприятию «ТенгизШеврОйл», нашпигованы наемниками из российских частных военных компаний с опытом, выходящим за рамки сугубо охранной деятельности.

В 2023 году через БТД было отправлено 1,1 млн тонн казахстанской нефти, в 2024-м — 1,4 млн тонн, а в 2025-м планируется 1,5 млн тонн, то есть транзит через Азербайджан по этому маршруту стабильно растет. Это и является намерением Казахстана — уменьшить зависимость от контролируемого Россией маршрута КТК, на котором все чаще случаются разные траблы. Конечно, это небольшой объем на фоне общего — почти 12 млн тонн экспорта нефти «КазМунайГазом» в 2024 году. Но даже эта мелочь раздражает Москву, как и расширение и углубление отношений между Астаной и Баку в обход российских псевдоинтеграционных структур на постсоветском пространстве. В Москве заметили, как Токаев поблагодарил президента Азербайджана Алиева за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу. Это прозвучало 21 мая на саммите Организации тюркских государств. Также лидер Казахстана сказал, что инициативу строительства Транскаспийского нефтепровода, который должен соединить казахстанский и азербайджанский берега Каспия, снова обсуждают в экспертной среде и выносят на повестку дня.

Планы мести Астане и Баку за чрезмерную своенравность Кремль вынашивает уже около полугода. Недаром министр обороны РФ Андрей Белоусов инспектировал в марте с.г. Каспийскую флотилию, уделив особое внимание состоянию сил и средств морского спецназа, в частности 336-го Отдельного батальона морской пехоты с его водолазно-диверсионной группой и 137-го Отдельного отряда специального назначения ПДСС (противодиверсионных сил и средств). Это уже не говоря о регулярных тренировках по высадке десанта именно с прицелом на побережье Азербайджана и Казахстана, начатых в рамках учений «Кавказ-2020». Отрабатываются сценарии захвата портов, морских объектов и уничтожения подводной инфраструктуры.

То есть Россия без особых трудностей для себя может устроить серьезную диверсию под видом «техногенной аварии» на разветвленной нефтедобывающей инфраструктуре Азербайджана на шельфе Каспия. Но все это быстро станет явным и обернется проблемами в отношениях не только с Баку, но и с целым рядом других столиц стран, чьи компании ведут разработку каспийских месторождений или транспортируют нефть. Позицией Лондона можно и пренебречь, объясняя, как обычно, что «англичанка пакостит». Можно проигнорировать Париж. А вот позицию Анкары — вряд ли, потому что российская нефть идет через Босфор. Поэтому выбран вариант более изощренных диверсий-намеков, которые не имеют фатальных последствий, а лишь порождают кратковременные проблемы, вызывающие определенные потери для своенравных. Но намек Баку и Астане — прозрачный, дескать, в следующий раз может быть иначе, с разливом нефти, огнем и жертвами.

Следовательно, Россия действует в присущей ей манере, пытаясь одновременными действиями достичь успеха на нескольких направлениях. Действовать шантажом и запугиванием — традиционный метод КГБ/ФСБ. Дескать, введете больше санкций против российской нефти — будет больше проблем для нефти нероссийского происхождения.

Можно ли нейтрализовать такие действия? Да. Более жесткие меры со стороны ЕС против российской нефти в зоне Балтики, переход Трампа от слов к действиям в обещании залить Европу американскими энергоресурсами. Но самыми действенными должны стать «санкции» со стороны Сил обороны Украины против нефтяной инфраструктуры агрессора.

Михаил Гончар, «Зеркало недели»

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