Россия расширяет военное присутствие в Армении

Россия расширяет военное присутствие в Армении4
- 5.07.2025, 17:59
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Это происходит на фоне обострения отношений с Азербайджаном.
Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения в отношениях с Азербайджаном. В частности, Кремль активизировал доукомплектование своей военной базы в городе Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, в состав военной базы набирают военнослужащих из Вооруженных сил РФ, которые сейчас служат в Ростовской и Волгоградской областях, а также на территории временно оккупированного Крыма.
Кроме того, российское командование активно вербует добровольцев на Северном Кавказе — в частности в Северной Осетии и Адыгее.
«Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», — отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.