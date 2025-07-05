Россия расширяет военное присутствие в Армении 4 5.07.2025, 17:59

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Это происходит на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

Россия наращивает военное присутствие в Армении на фоне напряжения в отношениях с Азербайджаном. В частности, Кремль активизировал доукомплектование своей военной базы в городе Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, в состав военной базы набирают военнослужащих из Вооруженных сил РФ, которые сейчас служат в Ростовской и Волгоградской областях, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, российское командование активно вербует добровольцев на Северном Кавказе — в частности в Северной Осетии и Адыгее.

«Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», — отметил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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