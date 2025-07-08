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Иран отказался от российских систем ПВО

  • 8.07.2025, 19:28
Иран отказался от российских систем ПВО

Тегеран начал делать ставку на китайские системы.

Иран начал получать китайские зенитно-ракетные батареи после фактического прекращения боевых действий с Израилем 24 июня, сообщает Middle East Eye.

Поставка китайских систем ПВО стала частью усилий Ирана восстановить воздушную оборону, серьёзно пострадавшую во время недавнего конфликта с Израилем.

По данным источников, Иран расплачивается за вооружения нефтью — Китай является крупнейшим импортёром иранской нефти, и примерно 90% поставок поступают именно туда.

Точное количество полученных батарей не уточняется, но указано, что поставки начались сразу после установления перемирия.

Таким образом, Тегеран отказывается от российских систем С-300, которые стояли у него на вооружении. Иранские военные признали их неэффективными.

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