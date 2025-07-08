«Мой рост 180 см, а трофей оказался даже немного длиннее» 8.07.2025, 21:02

Сома, который «потянул» на 50 кг, белорус сфоткал и отпустил в реку.

Историю незабываемой рыбалки порталу fishingby рассказал Евгений Юхник. Он признался, что не является особо опытным рыбаком в ловле сома – до поимки трофейного экземпляра у него было всего три рыбалки на эту рыбу.

«Первая рыбалка – троллингом на Припяти в районе Турова, тогда поймал шесть сомов весом от 1,5 до 4,6 кг. Вторая оказалась пустой по улову. И вот, позавчера снова вернулся с Припяти…», – делится рыбак.

Сома Евгений поймал троллингом на воблер Rapala Dancer 110. Весы показали 40 кг, но хвост при этом лежал на земле, потому что рыбу не смогли полностью поднять. Рыбак предполагает, что реальный вес добычи около 50 кг.

«Мой рост 180 см, а трофей оказался даже немного длиннее», – отметил он.

После взвешивания и нескольких фото сома отпустили обратно в реку.

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