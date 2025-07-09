Норвегия запретила двум крупнейшим российским компаниям ловить рыбу в своих водах 9.07.2025, 1:24

Компании попали в санкционный список.

Правительство Норвегии объявило о введении санкций против двух крупнейших российских рыболовных компаний — АО «Норебо» и ООО «Мурман Сифуд». Эти меры фактически запрещают судам обеих компаний вести промысел в норвежских водах и заходить в порты страны. Решение принято в рамках имплементации 17-го санкционного пакета Европейского союза от 20 мая 2025 года, сообщается на сайте кабмина. По словам главы норвежского МИДа Эспена Барта Эйде, этот шаг стал частью усилий по противодействию растущей активности российских спецслужб и «гибридной кампании» Москвы против стран Запада, пишет The Moscow Times.

«Мы наблюдаем все более агрессивные действия со стороны России, направленные против союзников. И, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится», — заявил Эйде. Он добавил, что «Норебо» и «Мурман Сифуд» вовлечены в спонсируемые Кремлем операции по наблюдению за критически важной подводной инфраструктурой в территориальных водах Норвегии и ее союзников. «Подобная деятельность может способствовать будущим диверсиям и представляет угрозу национальной безопасности», — подчеркнул министр.

На континентальном шельфе Норвегии расположена одна из крупнейших в Европе сетей газопроводов, телекоммуникационных и энергетических кабелей, связывающих страну с остальной частью континента. Защита этой инфраструктуры осуществляется в тесном сотрудничестве с НАТО. Власти Норвегии заверили, что новые санкции в ближайшее время будут закреплены в национальном законодательстве.

Ранее, в мае, обе компании — «Норебо» и «Мурман Сифуд» — были внесены в санкционный список Евросоюза.

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