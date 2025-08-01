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Джокович стал инвестором французского футбольного клуба

  • 1.08.2025, 21:03
Джокович стал инвестором французского футбольного клуба

Среди новых инвесторов также оказались два бывших гонщика «Формулы-1».

Бразильский венчурный фонд OutField стал совладельцем французского футбольного клуба «Ле-Ман». Об этом сообщается на сайте команды.

Среди инвесторов оказался серб Новак Джокович, бывшая первая ракетка мира, а также два бывших гонщика «Формулы-1» — бразилец Фелипе Масса и датчанин Кевин Магнуссен.

«Ле-Ман» основан в 1985 году, в следующем сезоне команда будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

«Сегодня я рад объявить о приходе нашего нового финансового партнера. Вы знаете мою любовь к футболу, и кто, как не бразильская сборная, символизирует в мире футбола прекрасную игру? Особенность этого фонда также заключается в том, что он привлекает спортсменов высокого уровня. Таким образом, Новак Джокович, Фелипе Масса и Кевин Магнуссен станут частью этого приключения», — сказал Тьерри Гомес, президент и владелец «Ле-Мана».

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