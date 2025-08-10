Аляскинский баттл Телеграм-канал «We Will Rock You»

10.08.2025, 11:53

Для начала на сцену может выйти Расторгуев.

Какими чудаками нужно быть, чтобы устроить встречу Трампа и Путина на Аляске? Впрочем, ладно – на Аляске, так на Аляске. Но ведь надо бы и культурную программу для развлечения «лидеров» презентовать – устроить баттл между путинскими и трамповскими.

У Путина есть Расторгуев с его «Любэ» и подходящей к случаю песней «Не валяй дурака, Америка». Трамп, как известно, поклонник Village People, у них есть композиция «In The Navy». Тоже, как бы, «военная тематика». Вот и надо их на сцену и соревноваться.

Для начала, конечно, едрос Расторгуев может выйти на сцену и зачитать свое историческое, из 2006-го:

«Мы (группа «Любэ») решили для себя, что партия «Единая Россия» — это единственная серьезная политическая сила в стране ... »

Если такой баттл состоится, мы заранее на стороне Village People и красоток из клипа. Красота спасет мир, а не обтянутое портупеей и ремнями чудище в гимнастерке и сапогах.

